43-Jähriger schoss mit Pistole um sich

In Penzing hat heute in den frühen Morgenstunden ein Mann um sich geschossen. Das Motiv ist noch unklar, laut Polizei dürfte der 43-Jährige alkoholisiert gewesen sein. Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

Eine Streife der Polizei war in der Nacht unterwegs, im Bereich der Ameisgasse/Linzer Straße wurden sie auf einen 43-jährigen Mann aufmerksam. Der Mann hatte mit einer scharfen Pistole mehrfach in die Luft geschossen. Die Beamten hielten den Mann an, woraufhin er noch die Beamten attackierte.

Der 43-Jährige wurde festgenommen und wird nun wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und zusätzlich wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer.