Arbeiter mit Kran geborgen

Ein Arbeiter ist am Donnerstagabend auf einer Baustelle in Favoriten von einer Betonsäule sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einer zwölf Meter tiefen Baugrube.

Zur Bergung des Mannes wurde ein Höhenretter der Berufsfeuerwehr herangezogen. Der Unfall geschah am frühen Abend in der Nähe des Hauptbahnhofs auf einem Areal, auf dem Neubauten errichtet werden.

Mit Baustellenkran aus Grube gehoben

Notarzt, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute stiegen über Gerüsttürme und Leitern in die Baugrube, wo der Arbeiter zunächst erstversorgt wurde, wie die Feuerwehr am Freitagnachmittag berichtete. Im Anschluss daran wurde der Verunglückte in eine Rettungswanne gebettet und in Begleitung des Höhenretters sowie eines Seiltechnikers des Rettungsdienstes mit einem Baustellenkran auf Straßenniveau gehoben.