Rezepte und Erlebnisse von Flüchtlingen

Kostproben aus Syrien, Afghanistan und Irak verbunden mit persönlichen Geschichten von Flüchtlingskindern: „Kochen mit Hamed Hummus und Fatima Falafel“ ist ein zu einem Koch- und Lesebuch gewordenes privates Integrationsprojekt.

„Kochen ist für die Kinder ein Stück alte Heimat und baut gleichzeitig Brücken in die neue“, so Herausgeberin Christine Grabner. Die ORF-Journalistin hat das Projekt initiiert. Auch mehr als ein Jahr, nachdem die erste große Welle an Flüchtlingen nach Österreich gekommen ist, gebe es noch immer sehr viele Berührungsängste. „Kinder machen uns dabei vor, wie Integration ganz nebenbei gelingt – mit Gugelhupf und Falafel“, so Grabner.

Roland Ferrigato

In dem bunt-fröhlichen Koch- und Lesebuch stellen Kinder aus Syrien, Afghanistan und dem Irak orientalische Rezepte neben persönliche Geschichten und geben damit kulinarische Einblicke in ihre Welt. Integration und Vermittlung sind die deklarierten Ziele Charity-Buches, das ab sofort im Handel erhältlich ist. Die Fotos stammen aus der Linse von Roland Ferrigato.

Iranische Köchin und syrischer Koch

Erschienen ist das Kochbuch in der Edition Esspapier. Der Erlös kommt den mitwirkenden Familien und der Flüchtlingshilfe des Roten Kreuz zugute. Ein großer Teil der Arbeit erfolgt ehrenamtlich.

Buchtipp: C. Grabner, Mahmoud Al ahmad, H. Navid: „Kochen mit Hamed Hummus und Fatima Falafel“ Geschichten und Lieblingsrezepte von Kindern aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. 80 Seiten, 14,90 Euro.

Nachgekocht wurden die Rezepte von der iranisch-österreichischen Köchin Hirsa Navid und dem syrischen Koch Mahmoud al Ahmad. Ebenso wie der syrische Koch ist Grabner seit längerem in einer multikulturellen Flüchtlings-Initiative tätig. Mit dem ORF-Kollegen Rainer Keplinger hat sie kürzlich den Verein Unity. zur Förderung von Kultur und Integration gegründet und plant weitere Benefiz-Projekte. „Jetzt hoffe ich mal, dass sich unser wunderschönes Buch gut verkauft, schließlich ist es ein perfektes Weihnachtsgeschenk mit Sinn“, sagt Grabner.

