Betrunkener tritt Autospiegel ab

Ein 59-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in Meidling bei mehreren teuren Autos die Seitenspiegel abgetreten. Mehr als 20 Autos dürften dem Randalierer zum Opfer gefallen sein. Er wurde widerstandslos festgenommen.

Gegen 23.00 Uhr hat ein 59 Jahre alter Mann in der Arndtstraße in Meidling mehrere Autos beschädigt. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, wie der die Spiegel an den teils hochpreisigen Autos abtrat und riefen die Polizei. Die konnte ihn wenig später widerstandslos festnehmen, schildert Polizeisprecher Roman Hahslinger die Vorgänge.

Wie hoch der Schaden ist, wäre derzeit noch offen, so Hahslinger. Der Mann stammt aus Serbien und hält sich offenbar illegal in Österreich auf. Da der Beschuldigte stark alkoholisiert war, konnte er vorerst nicht einvernommen werden - das Motiv ist daher noch unklar.