Erneut Rave-Party aufgelöst

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag erneut eine illegale Rave-Party beendet. Rund 150 Personen waren in eine Lagerhalle in Liesing gekommen und laut Polizei „unter dröhnender Musik die Partynacht“ begonnen.

Als die Beamten eintrafen, war damit Schluss. Die Partygäste verließen widerstandslos die Lagerhalle, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Partygäste hatten sich gegen 23.00 Uhr den Zutritt zur Lagerhalle in der Perfektastraße verschafft. Anrainer verständigten die Polizei.

Party ohne Vorfälle geräumt

Als die Beamten eintrafen, war die Party bereits im Gange, „die Musik hat schon gespielt“, schilderte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Anders als bei einer ähnlichen Veranstaltung am vergangenen Wochenende räumten die Anwesenden dieses Mal ohne Vorfälle das Gelände. Der Einsatz der Polizei dauerte inklusive Nachsicherung bis 2.00 Uhr.

Diese illegalen Raves finden regelmäßig in Wien statt. Vor allem in den feuchten Wintermonaten eignen sich leere Lagerhallen für diese Events. Die Veranstalter bleiben meist unbekannt - mehr dazu in Geheime Welt der Rave-Partys.

Zweites Rave innerhalb einer Woche

Erst vergangenes Wochenende wurden bei der Räumung einer illegalen Rave-Party in einem leer stehenden Fabriksgebäude in Simmering mehrere Polizisten verletzt. 400 Raver hatten im Inneren der improvisierten Veranstaltungsstätte in der Haidestraße gefeiert, 200 weitere hielten sich draußen auf bzw. warteten auf den Einlass. Als die Exekutive die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen für aufgelöst erklärte, gingen Party-Besucher auf die Beamten los.

Einige Raver verbarrikadierten den Ausgang, sodass Hunderte Besucher in dem weitgehend nicht beleuchteten und verwinkelten Kellerbereich der Fabrik vorübergehend eingeschlossen waren. Polizisten wurden mit Glasflaschen, Steinen und einem Feuerlöscher beworfen. Vier Beamte wurden durch eine ätzende Flüssigkeit im Gesichtsbereich verletzt, zwei weitere Beamte bei der anschließenden Räumung - mehr dazu in Polizisten bei illegaler Rave-Party attackiert.