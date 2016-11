Weniger Weihnachtsmärkte in Wien

Die ersten Holzstände stehen bereits und bilden Vorboten auf die Weihnachtsmärkte, die ab kommender Woche öffnen. In diesem Jahr ist die Anzahl der Märkte gesunken. Die Nachfrage wäre offenbar erschöpft, heißt es vom Marktamt.

Im Vorjahr gab es 22 Adventmärkte in Wien. Heuer sind es weniger, sagt Alexander Hengl vom Marktamt: „Aus heutiger Sicht ist es so, dass es derzeit 19 Weihnachtsmärkte gibt, die in Wien bewilligt sind.“ Auch die Zahl der Stände ist unter 1.000 gesunken und damit geringer als in den Vorjahren. „Anscheinend ist es so, dass die Nachfrage erschöpft ist“, folgert Hengl, der davon ausgeht, dass das mit dem Besuchsverhalten der Menschen zu tun hat. Diese würden maximal fünf bis sechs verschiedene Märkte im Jahr besuchen und wären dann gesättigt.

Bis zu 30.000 Euro Miete für Hütten

Als Weihnachtsmarkt zählt, was mehr als zehn Stände hat und auf öffentlichem Gelände steht. Auf einem Markt darf maximal ein Drittel der Stände Gastronomie sein. „Winter im MQ 2016“ und ähnliche Events gelten daher nur als marktähnliche Veranstaltungen, erklärt Hengl. Das Marktamt ist auch für die Kontrolle der Lebensmittel zuständig, „Wir kontrollieren auf Weihnachtsmärkten genauso unangekündigt, da geht es vorrangig um die Sauberkeit“, führt Hengl weiter aus.

Für die Standplätze müssen die Standler teilweise tief in die Tasche greifen. Die Mieten für die großen Gastrohütten am Rathausplatz belaufen sich auf mehr als 30.000 Euro. Die kleinsten Hütten kosten für sechs Wochen rund 2.000 Euro. Trotzdem ist das Geschäft lukrativ. Laut einer Umfrage gibt ein Besucher auf einem Weihnachtsmarkt durchschnittlich 20 Euro pro Besuch aus.

Polizei verstärkt auf Weihnachtsmärkten

Bevor in der kommenden Woche in Österreich die ersten Christkindlmärkte eröffnen, hat das Bundeskriminalamt (BK) am Sonntag in einer Aussendung vor Taschendieben gewarnt. Denn das Gedränge in Einkaufsstraßen und Märkten werde von Kriminellen ausgenutzt, sie sind bevorzugt in großen Menschenansammlungen unterwegs. Die Polizei ist in der Vorweihnachtszeit verstärkt in Uniform und Zivil unterwegs.

Meist arbeiten die Diebe als Team, warnte das BK. Potenzielle Opfer werden von einem der Täter abgelenkt, während ein anderer unbemerkt die Brieftasche oder sonstige Wertgegenstände entwendet. Die Beute wird dann an einen Dritten weitergegeben, sodass der Tathergang schwer nachzuweisen beziehungsweise nachzuverfolgen ist, falls die Täter erwischt werden. Meist wird der Diebstahl ohnehin erst bemerkt, wenn die Diebe längst in der Menschenmenge untergetaucht sind, so das BK in der Aussendung.

Im Zweifelsfall den Polizeinotruf verständigen

Fragen nach der Uhrzeit oder nach dem Weg, nach Geldwechsel oder anderen Hilfeleistungen können Ablenkungen sein. Aber auch das Vortäuschen von Tollpatschigkeit wie zum Beispiel das Ausstreuen von Kleingeld oder Beschmutzen der Kleidung des späteren Opfers sind gängige Methoden. Beliebt bei den Tätern ist auch anrempeln oder vorbeidrängen, während der Zugriff passiert. Im Zweifelsfall solle der Polizeinotruf unter 133 verständigt werden.

Liste der Wiener Adventmärkte Adventmarkt Bezirk Eröffnung Christkindlmarkt am Rathausplatz 1. 11.11. 30. Altwiener Christkindlmarkt, Freyung 1. 18.11. Weihnachtsmarkt Am Hof 1. 11.11 Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz 1. 16.11. Adventmarkt, Mahlerstraße 1. 12.11. Weihnachtsmarkt am Stephansplatz 1. 11.11. Adventmarkt des Biobauernmarktes Freyung 1. 18.11. K. u. k. Weihnachtsmarkt Michaelerplatz 1. 11.11. Weihnachtsdorf Schloss Belvedere 3. 18.11. Adventmarkt Fußgängerzone Landstraßer Hauptstraße 3. 11.11. Adventmarkt vor der Karlskirche 4. 18.11. Adventmarkt vor der Mariahilfer Kirche 6. 11.11. Weihnachtsmarkt am Spittelberg 7. 12.11. Weihnachtsdorf Unicampus/Altes AKH 9. 12.11. Adventmarkt, Fußgängerzone Favoriten 10. 11.11. Adventmarkt Columbusplatz 10. 25.11. Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn 13. 19.11. Adventmarkt Türkenschanzpark 18. 11.11. Adventmarkt Franz-Jonas-Platz 21. 11.11.

