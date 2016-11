Toter 18-Jähriger aus Donau geborgen

Die Leiche eines 18-Jährigen ist am Sonntag in der Donau beim Wiener Handelskai entdeckt worden. Die Polizei ermittle derzeit „in alle Richtungen“, hieß es, am ehesten werde im Moment von einem Unfall ausgegangen.

Polizeisprecher Paul Eidenberger bestätigte den Vorfall gegenüber der APA, nachdem die Tageszeitungen „Heute“ und „Österreich“ am Montagnachmittag darüber berichtet hatten. Der aus Bosnien stammende junge Mann soll am Samstagabend auf einer Geburtstagsparty gewesen sein. Danach war er offenbar zu einem Lokal in der Brigittenau unterwegs, um sich mit einer Bekannten zu treffen. Dort kam der 18-Jährige aber vermutlich nie an.

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Feuerwehrtaucher bargen am Sonntag seine Leiche aus der Donau. Eine Verzweiflungstat des Mannes sei nach derzeitigem Wissensstand eher unwahrscheinlich, sagte Eidenberger. Auch Fremdverschulden konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.