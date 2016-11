Tributes und Stars in der Stadthalle

Die Wiener Stadthalle setzt in der Saison 2016/17 auf einen Mix aus Musik und Show: Neben internationalen Stars wie Placebo oder Elton John spielen heimische Acts wie Seiler & Speer und Parov Stelar in der größten Konzerthalle Österreichs auf.

Zu den Top-Namen in der neuen Saison zählen etwa Placebo (13. November), Red Hot Chili Peppers (21. November) oder Elton John (24. November), wie Hausherr Wolfgang Fischer am Mittwochabend bei der Programmpräsentation ankündigte - mehr dazu in Fischer bleibt Stadthallen-Chef

Schon pensionierten oder verstorbenen Entertainern huldigt man in Tributes. Die Spanne reicht von „Abbamania“ (11. Februar) über „Queenmania“ (28. März) bis hin zum Beatles-Musical „All you need is Love“ (16. April) und der Bee-Gees-Show „Massachusetts“ (3. Mai). In der Musicalsparte wartet die Stadthalle ab 14. Dezember mit der „West Side Story“ in Originalchoreografie und mit dem Disney-Klassiker „Die Schöne und das Biest“ (ab 4. Jänner) auf.

APA / Georg Hochmuth

Filmmusik und Teeniestars

Künstler österreichischer Provenienz gibt es ebenfalls in der großen Halle zu sehen. So feiern sowohl Electro-Swing-König Parov Stelar (7. Dezember) als auch die Prolo-Satiriker Seiler & Speer (9. Dezember) ihre Premiere am Roland-Rainer-Platz. Kein Neuland ist die Stadthalle hingegen für Rainhard Fendrich, der am 17. Februar bereits zum 18. Mal dort konzertieren wird. Austropop-Kollege Wolfgang Ambros steht im Zuge der Watzmann-Abschiedstour schon am 15. Dezember auf der großen Bühne.

Kids und Teenies dürfen sich unter anderem auf die Darbietung der Soundtracks aus Filmen wie „Fluch der Karibik“ (17. Dezember), „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (26. Februar) oder „Herr der Ringe“ (22. April) freuen. Teenie-Gekreische versprechen Violetta-Star Tini (9. April) oder der erst 18-jährige Kanadier Shawn Mendes (4. Mai).

APA/Techt

Kabarettgipfel mit Josef Hader

Kabarett wird in der Halle D ebenfalls groß geschrieben. Stadthallen-Chef Fischer freut sich vor allem auf den Kabarettgipfel am 30. und 31. Jänner. Dafür konnten unter anderem Lukas Resetarits, Josef Hader, Thomas Stipsits und Dieter Nuhr gewonnen werden. Den zehnten Geburtstag feiert heuer die kleinere Halle F. Dort gastieren in den kommenden Monaten etwa Bonnie Tyler (9. April) oder Bryan Ferry (30. Juni).

Ein neues Format will Fischer ab 2017 in der Halle E ausprobieren. Unter dem Namen E-Box sollen Clubbings oder Auftritte von Nachwuchsbands stattfinden, kündigte der Geschäftsführer an. Damit will man bereits junges Publikum an das Haus binden, so die Überlegung. Fix bestätigte Namen gibt es noch nicht, die Ticketpreise werden sich - je nach Veranstalter - so im Bereich von 25 bis 30 Euro bewegen, schätzt Fischer. Die Events sollen 700 bis maximal 1.200 Leute fassen.

APA/Georg Hochmuth

Fünfmal Helene Fischer

Vorgeschmack auf 2018: Dann gibt Schlagerqueen Helene Fischer dem Wiener Publikum im Februar gleich fünf Mal hintereinander die Ehre. Ein Rekord, den sich bisher unter anderem Wolfgang Ambros, Falco oder Udo Jürgens mit drei Auftritten en suite geteilt haben - mehr dazu in Fünf Helene-Fischer-Konzerte in der Stadthalle.

