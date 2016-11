Streit in Bar: Mann holt Kebabmesser

In einer Bar in Wieden ist es zu einem Streit zwischen zwei Lokalgästen gekommen. Ein 30-Jähriger soll einen 19-Jährigen mit einer Flasche am Kopf verletzt haben. Danach organisierte er sich noch ein Messer bei einem Kebabstand.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 7.20 Uhr in einer Bar in der Schikanedergasse. Zwei Lokalgäste stritten, ein 30-Jähriger dürfte einen 19-Jährigen mit einer Flasche am Kopf verletzt haben. Der Türsteher verfrachtete die beiden Männer auf die Straße.

Opfer in Krankenhaus gebracht

Laut Zeugenaussagen rannte der 30-Jährige davon und stahl bei einem nahe gelegenen Kebabstand ein Messer. Mit dem Messer in der Hand kehrte er zum Lokal zurück, offensichtlich um seinen Kontrahenten zu attackieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die bereits alarmierten Polizeikräfte nahmen den Angreifer fest. Er befindet sich in Haft. Das Opfer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.