700 barrierefreie Wahllokale in Wien

Bei der Wiederholung der Stichwahl der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember werden in Wien rund 700 barrierefrei zugängliche Wahllokale eingerichtet. Sie sind mit Rollstuhlwahlzellen ausgestattet, hieß es am Montag.

Bettlägerige Menschen können sich auch von einer mobilen Wahlkommission besuchen lassen - falls sie nicht ohnehin die Briefwahl nutzen, hieß es in einer Rathaus-Aussendung. Für blinde und sehbehinderte Personen stehen als Ausfüllhilfe in jedem Wahllokal Stimmzettelschablonen zur Verfügung. Auch Briefwähler können diese anfordern. Erlaubt ist die Mitnahme eines Blindenführhundes in die Wahlzelle.

Videos in Gebärdensprache

Für gehörlose Menschen wurden zwei Videos in Gebärdensprache gestaltet. Wähler mit Lernschwierigkeiten können sich über eine „Leicht Lesen“-Version der „Kleinen Wiener Wahlhilfe“ informieren. Abrufbar sind diese Materialien online. Auch die Standorte aller Wahllokale sowie jene der barrierefrei zugänglichen Abgabestellen sind dort einsehbar.

Politikberater: „Wahlkampf wird schmutzig“

Diese Woche startet der Intensivwahlkampf. Dieser werde schmutzig und emotional, sagte Politikberater Thomas Hofer in „Wien heute“. „Für beide Kandidaten geht es vor allem darum, zu emotionalisieren. Denn ohne das kriegen sie einfach in einer Zeit - es ist Advent, der zweite Adventsonntag - ihre jeweiligen Anhängerinnen und Anhänger nicht in die Wahlzelle. Das wird ein entscheidender Faktor sein", so der Politikberater - mehr dazu in Politikberater: „Wahlkampf wird schmutzig“.

Links: