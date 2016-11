Friseur-Mörder weiter auf der Flucht

Mit mehreren Schüssen hat ein bisher unbekannter Mann gestern einen Friseur in dessen Geschäft in Meidling erschossen. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei sucht nach einem etwa 50 Jahre alten Mann.

Die Fahndung nach dem Verdächtigen laufe auf Hochtouren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gesucht wird demnach ein etwa 50 Jahre alter Mann. Er war zum Zeitpunkt der Tat laut Polizei dunkel bekleidet und trug eine dunkle Wollhaube. Konkrete Hinweise auf den Gesuchten gebe es nicht, der Verdächtige soll aber in gebrochenem Deutsch zum Friseur gesprochen haben, bevor er diesen erschoss.

APA/Georg Hochmuth

Wie die Identität des Verdächtigen bleibt auch das Motiv derzeit noch unbekannt. Angeblich soll sich der Friseur gerade von seiner Frau getrennt haben. Laut Polizei könnte das ein Tatmotiv sein: „Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Denkbar ist schon, dass es hier irgendeine Vorgeschichte gibt“, so Polizeisprecher Roman Hahslinger.

Opfer überlebte trotz Notoperation nicht

Mehrere Projektile trafen den 46-jährigen Friseur in die Brust. Zwei im Geschäft anwesende Zeugen alarmierten Rettung und Polizei. Der Friseur wurde in einem Krankenhaus notoperiert und dann auf die Intensivstation verlegt, wo er Mittwochabend starb - mehr dazu in Unbekannter erschießt Friseur.