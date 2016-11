Seisenbacher-Prozess im Dezember

Der Prozess gegen Peter Seisenbacher wird am 19. Dezember beginnen. Dem Doppel-Olympiasieger wird schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen.

Der Prozess gegen den Ex-Judoka, der als Vereinstrainer in Wien zwei unmündige Mädchen missbraucht haben soll, leitet Christoph Bauer, der im Grauen Haus als strenger und konsequenter Richter gilt. Die Causa Seisenbacher war aufgrund der Prominenz des Verdächtigen berichtspflichtig. Der Anklageentwurf wurde von der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) und von dem von Justizminister Wolfgang Brandstetter eingerichteten Weisungsrat abgesegnet - mehr dazu in Missbrauch: Seisenbacher angeklagt.

Wie die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, am Freitag bekannt gab, sind drei Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll am 22. Dezember fallen.

APA/Helmut Fohringer

Stellungnahme Seisenbachers erst im Prozess

Seisenbacher hatte bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 und in Seoul 1988 Gold geholt. Damit sicherte er sich einen Platz in der österreichischen Sportgeschichte. Zu den nunmehrigen Vorwürfen wollen sich der mittlerweile 56-Jährige und sein Verteidiger Bernhard Lehofer erst im Rahmen der Hauptverhandlung äußern. Man werde „keinen medialen Zirkus beginnen“, hatte Lehofer nach der Anklageerhebung erklärt. Für den bisher unbescholtenen Seisenbacher gilt die Unschuldsvermutung.

Die Verhandlung wird zumindest teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die mutmaßlichen Opfer sind als Zeuginnen geladen. Sie dürften in Seisenbacher seinerzeit mehr als nur einen Trainer, sondern - im Bewusstsein seiner herausragenden sportlichen Erfolge und seiner Verdienste um den Judo-Sport - eine Art Mentor gesehen haben. Das könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb sie erst Jahre nach den inkriminierten Übergriffen zur Staatsanwaltschaft gingen und Anzeige erstatteten.

Es geht um drei Fälle

Laut Anklage war ein Mädchen neun Jahre alt, als Seissenbacher ab 1997 Zärtlichkeiten mit ihr ausgetauscht haben soll. Von 1999 an - das Mädchen war elf - kam es nach Angaben der Betroffenen zu geschlechtlichen Handlungen, die als schwerer sexueller Missbrauch einer Unmündigen qualifiziert sind. Die Schülerin soll bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs wiederholt missbraucht worden sein.

Im Sommer 2004 soll sich der Ex-Judoka einem weiteren, damals 13 Jahre alten Mädchen zugewandt haben, das er ebenfalls als Trainer in der Kindergruppe in seinem Judo-Verein kennengelernt hatte. Auch mit diesem Mädchen kam es gemäß der Anklage zu sexuellen Handlungen.

Auf einem Judo-Sommerlager soll Seisenbacher im August 2001 versucht haben, einem dritten Mädchen näher zu kommen. Die 16-Jährige wehrte ihn ihrer Darstellung zufolge aber ab. Für die Staatsanwaltschaft stellt sich dieser Vorgang als versuchter Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses dar.

Keine Anklage in möglichen viertem Fall

Nicht von der Anklage umfasst ist dagegen eine angeblich intime Beziehung, die Seisenbacher vom Sommer 2001 bis Ende 2002 zu einer weiteren 16-Jährigen geführt haben soll. Grund: Die Staatsanwaltschaft bezieht sich in ihrer Anklage auf das „ausdrückliche Einverständnis“ der damals zwar nicht Volljährigen, aber nicht mehr Unmündigen. Daher wurde in diesem Punkt von der Anlagebehörde kein Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses angenommen.