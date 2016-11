Straßenbahnfahrer erleidet Herzinfarkt

Ein Straßenbahnfahrer hat am Freitagabend in einer Garnitur der Linie 46 in Ottakring einen Herzinfarkt erlitten. Eine Krankenschwester in der „Bim“ wurde durch die Notbremsung darauf aufmerksam. Sie konnte den Mann wiederbeleben.

Der 25-jährigen Krankenschwester, die im hinteren Teil des Zuges saß, war durch die abrupte Notbremsung in der Thaliastraße sofort klar, dass etwas nicht stimmte. Sie lief nach vorn, schlug mit einem Notfallhammer die Scheibe der Fahrerkabine ein, damit sich die Tür öffnen ließ, und barg den bewusstlosen Mann mit Hilfe weiterer Passagiere.

„Sie legten den Mann auf dem Gehsteig ab, sodass die Krankenschwester und eine zweite Frau sofort mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung beginnen konnten“, sagte Thomas Keiblinger von der Wiener Polizei. Eine Polizeistreife kam mit einem mobilen Defibrillator zu Hilfe, dann traf auch schon ein Notarzt ein und übernahm die Betreuung des 57-Jährigen.

Zustand weiter kritisch

Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Er liegt auf der Intensivstation, sein Zustand war nach Angaben einer Sprecherin am Samstagvormittag noch kritisch. Fahrgäste kamen durch den dramatischen Vorfall nicht zu Schaden.