Unangenehmer Geruch in U1-Station

Seit Wochen melden Fahrgäste einen unangenehmen Geruch in der U1-Station Reumannplatz in Favoriten. Um die Ursache zu finden, lassen die Wiener Linien in Kürze die Rohre der Station mit einer Spezialkamera untersuchen.

„Ja, es ist ein bisschen ein unangenehmer Geruch, den man hier vernimmt. Es haben sich Fahrgäste bei uns gemeldet. Wir haben uns dem Problem natürlich gleich angenommen und werden uns auch in den nächsten Tagen auf die Suche begeben, wo denn die Ursache für dieses Problem liegt“, so Wiener-Linien-Sprecher Daniel Amann gegenüber Radio Wien. Es soll sich allerdings nicht um einen Schwefelgeruch, wie etwa in der U-Bahn-Station Stephansplatz, handeln, sondern „eher nach Kanal riechen“.

Wiener Linien / Johannes Zinner

Spezialkamera im Einsatz

Die Sucharbeiten in der Station Reumannplatz sollen in der Nacht - außerhalb der Betriebszeiten - mit einer Spezialkamera durchgeführt werden. „Das Stationsgebäude ist auch im Hintergrund sehr groß. Hier verlaufen viele Zubringer- und Abflussrohre. Hier werden wir prüfen, ob wir irgendwo ein Leck oder etwas Ähnliches finden“, so Amann.

Dafür wurde, wie auch die „Kronen Zeitung“ berichtet, eine Kamera bestellt, die in die Rohre eingeführt wird. „Man kann sich das wie bei einem endoskopischen Eingriff im Krankenhaus vorstellen. Die Kamera ist mit einem Kabel an einem Monitor verbunden, sodass wir an der Oberfläche mitverfolgen können, was im Rohr los ist und wo sich die Kamera befindet“, so Amann. Die Messungen sollen in den kommenden Tagen starten.

Warum es in der Station Stephansplatz stinkt

Auch in der Station Stephansplatz riecht es manchmal. Schuld daran ist, dass beim Bau der Station ein Bodenverfestigungsmittel auf organischer Basis in den Boden gespritzt wurde. Damit wollte man verhindern, dass der Boden nachgibt und sich der Stephansdom senkt. Dieses Bodenverfestigungsmittel geht im Boden jedoch eine chemische Reaktion ein, die eine Schwefelverbindung beinhaltet. Daher der Geruch.

Links: