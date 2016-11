Übergangslehrgänge für junge Flüchtlinge

Die meisten minderjährigen Flüchtlinge wollen schnell wieder in die Schule gehen. Deshalb gibt es derzeit 15 sogenannte Übergangslehrgänge an Wiener Schulen. Diese werden von derzeit 220 meist unbegleiteten Jugendlichen besucht.

Ein Übergangslehrgang wird etwa in der HAK in der Polgarstraße in der Donaustadt angeboten. „Das ist ein Lehrgang mit viel Deutschstunden, viel Mathematik und Englisch, sodass die Schüler der Übergangsstufe nach diesem einen Jahr befähigt sein könnten, in eine berufsbildende mittlere oder höhere Schulstufe einzutreten“, so Christian Posad, der Direktor der HAK Polgarstraße gegenüber „Wien heute“.

Werte und Traditionen im Ethikunterricht

Weil es in der HAK Polgarstraße mehr Bewerber als Plätze gibt, führten die Lehrkräfte Aufnahmegespräche durch. Im besten Fall haben die Jugendlichen schon einen Pflichtschulabschluss und viel Motivation. Posad: „Neben Fächern wie Mathematik oder Deutsch steht aber auch das Miteinander am Lehrplan - und zwar ganz bewusst in gemischten Klassen.“

Klassenvorständin Magdalena Leikermoser ergänzt: „Wir haben auch einen Ethikunterricht, das ist neu in diesem Jahr. Da geht es eben auch um die Wertehaltung, um Traditionen, Gebräuche und Sitten, die vielleicht auch mit Kulturen in der Heimat verglichen werden und wo man auch über Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen kann.“ Das Geld für die Lehrgänge kommt übrigens vom Unterrichtsministerium.

