Hofer: „Trage keine Waffe in Hofburg“

Norbert Hofer war am Donnerstag zu Gast bei Radio Wien. Der FPÖ-Hofburg-Kandidat sagte unter anderem, dass er keine Waffe in der Hofburg tragen möchte und überzeugt davon sei, dass bei dieser Wahl alles korrekt ablaufen wird.

Mit Pfefferminz-Tee und dem Wunschhit „The Sound of Silence“ von Disturbed startete Norbert Hofer in die Sendung „Politiker zum Frühstück“ auf Radio Wien: „Ich liebe Simon & Garfunkel, aber die neue Version hat es mir besonders angetan.“ Hofer kann zwar Gitarre und ein bisschen Klavier spielen, rappen wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache möchte er aber nicht: „Ich glaube, das ist nicht das, was unbedingt gewünscht ist in Österreich.“

Hofer will hoch nach oben

Der 45-jährige FPÖ-Kandidat wurde in der Steiermark geboren, wuchs aber in Pinkafeld im Südburgenland auf. Jetzt freut er sich schon auf den Wahltag am 4. Dezember. Irgendwann später möchte er sich einmal „richtig, richtig zurückziehen und irgendwo am Berg bei knisterndem Feuer und einem guten Buch die Zeit genießen“, so Hofer. Nach der Wahl möchte der gelernte Flugtechniker mit Pilotenschein außerdem den Tragschrauber-Schein machen, eine spezielle Pilotenlizenz.

ORF

„Fliegerei hat mich nach Wien gebracht“

Ein Bild, das Hofer mit Wien verbindet und das er für Radio Wien auf Papier brachte, zeigt ein kleines Flugzeug, genauer gesagt einen Doppeldecker in Wien-Schwechat. „Anfang der 90er Jahre hat mich die Begeisterung für die Fliegerei nach Wien gebracht“, erklärt Hofer, der bei einer Wiener Fluggesellschaft arbeitete. Wenn nicht nur Flug-, sondern auch Zeitreisen möglich wären, dann würde Hofer gerne Jesus Christus treffen: „Das wär wohl eines der spannendsten Ereignisse. Ich würde nicht fragen, sondern nur zuhören.“

ORF

Norbert Hofer spricht südburgenländischen Dialekt

Keine Waffe im Wahlkampf

Auf die Wordrap-Frage „Heinz-Christian Strache oder Norbert Hofer“ antwortet der BP-Kandidat „Bei dieser Wahl: Norbert Hofer.“ In manchen Beliebtheitsumfragen soll Hofer schon vor FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache liegen. „Ja, aber das betrifft die Bundespräsidentenwahl - und er ist ein ganz hervorragender Parteiobmann. Man darf nicht vergessen, der Chef der größten Oppositionspartei agiert natürlich wesentlich akzentuierter als eine Person, die bei Präsidentschaftswahlen antritt“, so Hofer.

Hofer trägt derzeit seine „Glock“ nicht bei sich: „Ich dürfte sie tragen, aber ich kann ja im Wahlkampf nicht mit der Waffe herumlaufen. Das ist nicht klug.“ Auch in der Hofburg würde er sie nicht tragen: „Das ist auch verboten.“ In der Hofburg gibt es auch keine Küchen. Das möchte Hofer, der in seiner Zeit zwischen Matura und Militär als Küchenplaner arbeitete, ändern und „gleich eine planen“. Seine Zeit als Küchenplaner beschreibt er als „irrsinnig spannend. Da lernt man Menschen sehr gut kennen. Die besonders Gesackelten haben immer die günstigsten gekauft“.

Wordrap mit Nobert Hofer Was sagt der Hofburg-Kandidat zu Stichwörtern wie „Polit-Chamäleon“, „Glock“, „Robby (Robert)“ oder „Homo-Ehe“?

„Das ist keine gescheite Frage“

Zu Gerüchten über die Gesundheit des Gegenkandidaten sagt Hofer: „Ich habe Alexander Van der Bellen gut kennengelernt im Laufe der Monate. Auf mich macht er einen sehr agilen Eindruck und ich finde es auch wirklich schlimm, wenn man solche Gerüchte in die Welt setzt. So was tut man nicht.“

Auf die Frage, ob er die Wahl im Falle einer Niederlage erneut anfechten möchte, meint Hofer: „Das ist eigentlich keine wirklich gescheite Frage. Weil der Verfassungsgerichtshof entscheidet nicht aus Jux und Tollerei, sondern wenn es schwere Manipulationen und Rechtsbrüche gibt. Ich bin davon überzeugt, dass bei dieser Wahl alles in Ordnung sein wird.“

Gemütliches Treffen in der Hofburg

Sollte Hofer Präsident werden, möchte er den Radio Wien-Hörern eine Privateinladung, ein „gemütliches Treffen“ gewähren.

