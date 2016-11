Erste neue Zielpunkt-Filiale eröffnet

Der Konkurs der Handelskette Zielpunkt hat rund 2.600 Mitarbeiter betroffen, die Hälfte davon in Wien. Nun hat eine Wiener Unternehmerin den Markennamen übernommen und die erste neue Zielpunkt-Filiale im 20. Bezirk eröffnet.

Das gleiche Logo, die gleichen Einkaufswagen, die gleiche Bekleidung der Mitarbeiter - dennoch soll sich im neuen Zielpunkt einiges ändern. „Wir werden viel anders machen, uns sehr um das Warensortiment kümmern. Das Obstsortiment wird riesengroß“, so Zielpunkt-Chefin Manuela Anatelov am Donnerstag bei der Eröffnung gegenüber „Wien heute“.

In der Zielpunkt-Filiale in der Wallensteinstraße sind 13 Mitarbeiter tätig, die Verkaufsfläche beträgt 611 Quadratmeter. Die ersten Kunden am Eröffnungs-Tag empfanden die Zielpunkt-Rückkehr positiv. Weitere neue Zielpunkt-Filialen sind schon in Planung und sollen in den nächsten Wochen eröffnet werden - mehr dazu in Zielpunkt-Filiale ab nächster Woche.

Ehemalige Filialen wurden Tierfutter-Geschäfte

Zielpunkt hatte im Herbst 2015 Konkurs angemeldet, in Wien betrieb die Supermarktkette 126 Filialen. Zwei Drittel der früheren Zielpunkt-Geschäfte wurden unter den wachsamen Augen der Bundeswettbewerbsbehörde großteils von anderen Lebensmittelketten übernommen, etwa REWE, Spar, Hofer und Lidl. Auch neue Bioläden, Ethnosupermärkte, Buch- und Tierfuttergeschäfte entstanden - mehr dazu in Zielpunkt-Pleite: Die neuen Nahversorger und40 Zielpunkt-Filialen immer noch leer.

