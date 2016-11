Kongresse in Wien brechen Rekord

Österreich wird als Veranstaltungsort von Kongressen und Tagungen immer beliebter. Die Wiener Tagungsindustrie hat 2015 erstmals eine Wertschöpfung von mehr als einer Milliarde Euro verbuchen können.

„Die Lage, Infrastruktur und Stabilität Österreichs sowie die Professionalität der heimischen Betriebe tragen zum großen Erfolg bei“, so das Austrian Convention Bureau. Die Anzahl an Veranstaltungen ist in den letzten fünf Jahren um 36 Prozent gestiegen. Im Vorjahr kletterten die daraus generierten Übernachtungen um elf Prozent auf 3,1 Millionen.

Ludwig_Schedl

Wien als Kongressstadt am bedeutendsten

Am bedeutendsten ist die Tagungsindustrie in Wien. Hier stieg die Anzahl der Veranstaltungen 2015 um drei Prozent auf 3.685 Kongresse und Firmenveranstaltungen. Die Zahl der daraus resultierenden Nächtigungen erhöhte sich um 13 Prozent auf knapp 1,7 Millionen. Der Beitrag der Wiener Tagungsindustrie zur österreichweiten Wertschöpfung knackte im Vorjahr erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro. Österreichweit sichere die Wiener Tagungsindustrie mehr als 19.000 Ganzjahresarbeitsplätze, hieß es aus dem Vienna Convention Bureau.

Kongress-Teilnehmer geben in Wien laut dem Vienna Convention Bureau auch wesentlich mehr aus als normale Touristen. 2015 waren es durchschnittlich 534 Euro pro Kopf und Tag. Darunter fallen Nächtigungskosten mit 23 Prozent der Ausgaben, Reisekosten mit einem Anteil von 22 Prozent, gefolgt von der Kongressgebühr (19 Prozent). Fürs Shoppen geben die Tagungsteilnehmer 13 Prozent oder knapp 70 Euro pro Tag aus, für Essen elf Prozent.

Deutliche Zunahme bei Kongressen

Laut einer Analyse des „Meeting Industry Report Austria“ (mira) haben besonders die Kongresse zugelegt: Seit 2011 gab es bei ihnen österreichweit ein Plus von 48 Prozent. Bei geschäftlich orientierten Veranstaltungen erhöhte sich die Zahl der Firmentagungen um 54 Prozent, jene der Seminare um acht Prozent.

Die Kongresse werden nach der Analyse auch immer größer: Das Segment von zehn bis 100 Teilnehmern habe in den letzten fünf Jahren stark aufgeholt und machte im Vorjahr über 60 Prozent der insgesamt 4.328 Kongresse aus. Auf die Kongresshauptstadt Wien folgen Salzburg und Niederösterreich. Knapp zwei Drittel aller Veranstaltungen fanden 2015 in den Bundesländern außerhalb Wiens statt.

