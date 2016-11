Fiaker überrollt Bub: Lebensgefahr

Am Samstag ist ein Bub in der Inneren Stadt aus einem Fiaker gefallen und danach von dem Hinterrad des Wagens überrollt worden. Der Fünfjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, er wurde in ein Spital gebracht.

Der Bub dürfte laut ersten Erhebungen der Polizei in einem unbeobachteten Moment während der Fahrt unabsichtlich die Türe des Fiakers geöffnet haben. „Er hat irgendwie Übergewicht bekommen, ist auf die Straße gefallen und wurde dort vom linken Hinterrad der Kutsche im Brustbereich überrollt“, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien. Der Bub erlitt lebensgefährliche Verletzungen vor allem im Bereich der Lunge, er wurde in ein Spital gebracht.

Der Bub ist immer noch in kritischem Zustand, wenn auch derzeit stabil, heißt es aus dem Krankenanstaltenverbund. Der Fünfjährige befand sich im künstlichen Tiefschlaf und wurde künstlich beatmet. Sein Zustand könne sich aber jederzeit ändern, hieß es.

Anzeige gegen Kutscher und Begleitperson

Der Unfall ereignete sich am frühen Abend in der Strauchgasse in der Inneren Stadt. Der Bub war nicht alleine in der Kutsche, sondern gemeinsam mit seinem Bruder und seinen Eltern. Die Familie stammt aus der Tschechischen Republik und dürfte laut Eidenberger auf Urlaub in Wien gewesen sein.

Gegen den 53-jährigen Lenker des Fiakers sowie die Mutter des Buben wurde „routinemäßig“ Anzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr erstattet. Warum das Verkehrsunfallkommando den Vater nicht ebenfalls anzeigte, war am Sonntag noch unklar.