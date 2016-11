Richard Lugner: Blitzscheidung

Society-Löwe Richard Lugner (84) lässt sich von seiner Frau Cathy (26) scheiden, das berichtet die Tageszeitung „Österreich“. Die Scheidung soll schon am Mittwoch erfolgen. Das Paar war zwei Jahre verheiratet.

Seit Cathy Lugner Anfang September in den Sat 1 „Promi Big Brother-Container“ einzog, hing der Haussegen schief. Schnell war klar, dass ihr Ehemann davon nicht begeistert war. Ein öffentlicher Ehestreit war die Folge. Nun hat Richard Lugner gegenüber „Österreich“ die Scheidung bestätigt. „Ja, das ist so... vermutlich. Meine Frau war bis jetzt nicht sicher, ob sie das wirklich möchte, aber nun ist es so“, heißt es in dem Artikel.

Lugner bestätigt Krebserkrankung

Bei einer Vorsorgeuntersuchung Mitte Oktober wurde entdeckt, dass Lugner an Prostatakrebs leidet. Monatelang lebten der Baumeister und seine Noch-Gattin mit diesem Geheimnis. Nun überschlagen sich die Ereignisse. Einen Tag nach Lugners Krebs-Outing wurden Gerüchte laut, dass sich das Paar scheiden lässt, was Lugner nun bestätigt haben soll.

Link: