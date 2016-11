Autolenker wollte vor Planquadrat flüchten

Ein 31-jähriger Autolenker wollte sich in Döbling einem Verkehrsplanquadrat entziehen. Er stieg aufs Gaspedal. Im Bereich Währinger Gürtel konnte er angehalten werden. Er dürfte Drogen konsumiert haben. Er ist in Haft.

Als die Polizisten dem Fahrzeuglenker auf der Gymnasiumstraße die Anhaltung signalisierten, verlangsamte er zunächst die Fahrgeschwindigkeit. Kurz darauf gab er jedoch Gas und flüchtete. Eine Polizistin musste zur Seite springen, um nicht von dem PKW erfasst zu werden. Der mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtende Fahrzeuglenker wurde im Bereich Währinger Gürtel schließlich angehalten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Lenkberechtigung für PKW besitzt.

Darüber hinaus erschnüffelte ein hinzugeholter Polizeidiensthund drei Säckchen mit Cannabiskraut in dem Fahrzeug. Der Amtsarzt stellte bei dem Lenker eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Das angehaltene Auto wies schwere strukturelle Mängel auf, weshalb die Kennzeichen abgenommen wurden. Da bei dem 31-Jährigen auch noch offene Verwaltungsstrafen in der Höhe von über 8.000 Euro festgestellt wurden, sprachen die Beamten die Festnahme aus. Der Mann befindet sich in Haft.