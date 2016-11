Richard und Cathy Lugner sind geschieden

„Ja, es stimmt, sie sind geschieden“, sagte der Anwalt von Cathy, Michael Krüger, gegenüber der APA. Richard Lugner war vorerst für kein Statement zu erreichen. Das Paar hatte im September 2014 in Wien pompös Hochzeit gefeiert.

Die Ehe zwischen dem 84-jährigen Baumeister und dem ehemaligen Playboy-Model (26) hat gerade zwei Jahre gehalten. Überraschend kam die Trennung aber nicht: Bereits seit einigen Monaten kursierten hartnäckige Gerüchte, dass der Haussegen bei dem Paar schief hängen soll

Im „Wien Heute“-Interview am Dienstag hatte Lugner noch nicht definitiv gewusst, ob es am Mittwoch zur Scheidung kommt: „Es könnte morgen sein, ob’s morgen wirklich ist, ist ungewiss“, sagt er. Vielleicht blieben er und Cathy auch zusammen: „Warten wir ab, ob wir morgen aktiv werden oder nicht.“ - mehr dazu in Lugner: Scheidung „noch nicht fix“.

APA/Herbert Neubauer

Kein Rosenkrieg

Rosenkrieg soll es jedenfalls keinen geben: „Ich hab’ mit meiner Frau schöne Stunden verlebt. Ich hab’ eine junge, hübsche Frau - glaub’ ich - von dem soll man zehren und keinerlei Schuld zuweisen.“ Deshalb hätten sich die beiden dafür entschieden, gar nichts zu sagen. Gleich wieder auf die Suche nach einer neuen Frau zu gehen, kommt für Lugner jedenfalls nicht infrage: „Jetzt muss man mal das eine verkraften. Cathy war bereits die fünfte Frau des Baumeisters - mehr dazu in Richard Lugner: Blitzscheidung.

Hochzeit im September 2014

Nach nur kurzer Partnerschaft heirateten Lugner und Cathy, die den Spitznamen „Spatzi“ verliehen bekam, im September 2014 in einer pompösen Zeremonie im Schloss Schönbrunn. Vor rund 100 Gästen gaben sich die beiden das „Ja-Wort“. „Meine Leidenschaft ist so heiß wie Gulaschsaft“, untermauerte Lugner seine große Liebe zur der damals 24-Jährigen.

Der große Altersunterschied war für die beiden anfangs offenbar kein Problem. „Was mache ich mit einem Jüngeren, der immer fremd geht. Der Richard ist treu und kümmert sich um mich“, meinte Cathy. Auch als Richard Lugner 2016 zur Wahl zum Bundespräsidenten antrat, inszenierte man sich noch als „First Couple“.

Bereits fünfte Ehe für Lugner

Gerüchte, dass es zwischen Lugner und Cathy öfters zu Streitereien kam, waren immer wieder zu hören. Eskaliert dürfte der Konflikt sein, nachdem Cathy ohne Lugner im September in der deutschen Fernsehsendung „Promi Big Brother“ teilgenommen hatte. In mehreren Interviews hatte der Baumeister die Unstimmigkeiten auch nach außen getragen.

Seine Ehe mit Cathy war bereits die fünfte. 1961 heiratete Lugner seine Jugendliebe Christine Gmeiner. Nach 17-jähriger Ehe trennte sich das Paar. Nach zwei weiteren Hochzeiten ehelichte er 1990 Christina alias „Mausi“, mit der er bis 2007 verbunden blieb. Mit „Mausi“ an seiner Seite erreichte der Baumeister seine große Popularität.

Die Scheidung ist nicht der einzige Schlag, den Lugner hinnehmen muss. Im September wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Bis Weihnachten unterzieht er sich einer Behandlung im AKH.