Aufregung über falsche FPÖ-Aufkleber

Unbekannte haben auf einigen Geschäftsauslagen araberfeindliche Aufkleber angebracht. Sie zeigen ein FPÖ-Logo und ein Foto von Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Die FPÖ hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Auf den Aufklebern steht neben einem Foto von Hofer, dass Araber nicht bedient werden beziehungsweise bei Arabern nicht eingekauft werden soll. Im Wortlaut: „Halt dich fern vom Araberschuft! Kauft nur beim AustRIER!“

Verfassungsschutz ermittelt

Aufgetaucht sind die Kleber in mindestens drei Wiener Bezirken, etwa in Mariahilf an der Auslage einer großen Buchhandelskette, aber auch in der Innenstadt bei einem libanesischen Lokal oder am Juridicum. Das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt bereits. Die Polizei ist derzeit damit beschäftigt herauszufinden, wie viele Aufkleber es gibt.

„Außerdem versuchen wir, auch mit Zeugen zu sprechen oder herauszufinden, wer das Ganze gemacht hat“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Polizei setzt auch auf die Bilder aus der Videoüberwachung.

FPÖ: Kleber stammen nicht von uns

„Dieser Fund stammt selbstverständlich nicht aus unserer Feder“, sagte Anton Mahdalik, Landesparteisekretär der FPÖ. „Wir glauben, dass da linke Sozialschmarotzer, die auch am Donnerstag gegen den freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten in der Inneren Stadt demonstriert hatten, hinter dieser Aktion stehen“, so Mahdalik. Die FPÖ erstattete Anzeige gegen unbekannt.