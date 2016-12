ÖBB entschärfen Todesfalle für Schwäne

Die S-Bahn-Brücke beim Floridsdorfer Wasserpark hat sich zuletzt als Todesfalle für Schwäne erwiesen. Die Tiere gerieten in die Oberleitung und stürzten ab. Die ÖBB investierten nun 10.000 Euro, um die Schwäne zu schützen.

„Die Situation war, dass die Vögel zwischen den Leitungen durchfliegen wollten, und dann mit den Flügeln hängen geblieben sind, dadurch abgestürzt sind, dann ist der Zug gekommen. Dadurch wurden sie verletzt und auch getötet“, so ÖBB-Projektleiter Stefan Reinecker gegenüber „Wien heute“ - mehr dazu in Oberleitung als Todesfalle für Schwäne.

Um die Schwäne vor den Oberleitungen zu warnen, installierten Wiener Linien und ÖBB bereits vor rund zehn Jahren auf der Brücke rund 50 schwarze Scheiben mit rund 30 Zentimetern Durchmesser. Doch die Maßnahme erzielte nicht die gewünschte Wirkung.

Hundert Scheiben als Warnung

Unter dem Motto „doppelt hält besser“ besserten die ÖBB nun sichtbar nach. „Es sind jetzt rund hundert Tafeln oben“, so Reinecker. Die Kosten betrugen rund 10.000 Euro. Die ÖBB hoffen, dass die Schwäne die schwarzen Scheiben „als Wand oder als Hindernis sehen und nicht mehr zwischen den Fahrleitungen durchfliegen.“

Freude bei Tierschützer

Naturfotograf Harald Illsinger dokumentierte in den vergangenen drei Jahren die Schwanen-Unfälle im Floridsdorfer Wasserpark. Er freut sich, dass die ÖBB auf die regelmäßigen Vorfälle nun reagierten und hofft, dass die Todesserie der Vögel nun ein Ende hat. „Man wird nicht jeden Unfall vermeiden können, aber man kann sicher einige schreckliche Szenen in nächster Zeit weniger sehen“, so Illsinger

Von der Stadt Wien wünscht sich der Tierschützer als zusätzliche Maßnahme „eine durchschwimmbare Zone oder durchgehbare Zone für die Schwäne und anderen Wasservögel“ unter der Brücke. Derzeit würde ein künstlich errichteter Damm das Durchschwimmen verhindern.

