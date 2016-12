Zwei Männer mit Pistole bedroht

Zwei Männer waren in der Donaustadt von einem Balkon aus Zeugen eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau geworden. Als sie den aufgebrachten Mann zur Rede stellten, zog dieser eine Pistole und zielte auf die beiden.

Danach flüchtete er in seinem Fahrzeug, konnte aber ausgeforscht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zum Streit kam es, weil der Kastenwagen des Mannes eine Einfahrt blockierte. Die verständigten Polizisten fanden schließlich in umfangreichen Ermittlungen die Identität des flüchtigen Mannes heraus, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag.

Sondereinheiten nahmen Mann fest

Mit Unterstützung der Einsatzkräfte der WEGA und der COBRA wurde der Beschuldigte daraufhin an seiner Wohnadresse in der Süßenbrunner Straße vorläufig festgenommen. Die Schusswaffe, eine Glock 17, wurde dabei sichergestellt. Gegen den 51-Jährigen, der Eigentümer einer Waffenbesitzkarte ist, wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung.