Einbruch in Wohnhaus von Franz Vranitzky

Im Wohnhaus von Altbundeskanzler Franz Vranitzky in Döbling ist am Wochenende eingebrochen worden, das berichtet die Gratiszeitung „Heute“. Er kam jedoch unbeschadet davon, die Täter waren in der Nachbarwohnung.

Blaulichteinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Sieveringer Straße am Samstag: Als gegen 18.30 Uhr bei der Polizei ein Notruf einging, gingen die Einsatzkräfte sofort davon aus, dass in die Wohnung von Altkanzler Vranitzky (79) eingebrochen wurde. Vranitzky lebt mit seiner Gattin Christine dort seit Jahrzehnten.

Auch seine Tochter Claudia wohnt in diesem Haus. Es wurde jedoch nicht bei den Vranitzkys eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten es auf eine Nachbarwohnung abgesehen. Deren Wohnung wurde durchwühlt und Bargeld gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei hat DNA-Spuren sichergestellt.

APA/Georg Hochmuth

„Bei mir ist alles in Ordnung“

„Ich habe von dem Vorfall gehört“, sagte der Altkanzler in einem Telefonat mit „Heute“, „aber bei mir ist alles in Ordnung.“ Er bestätigte: „Der Einbruch ereignete sich in meinem Haus, doch bei mir kam glücklicherweise nichts weg.“ Franz Vranitzky war von 1986 bis 1997 Bundeskanzler von Österreich.

