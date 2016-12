Gefängnisausbruch: Drei Männer flüchtig

Vier Insassen ist am Sonntag die Flucht aus dem Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel gelungen. Zwei Flüchtige konnten bereits festgenommen werden. Am Montag konnte ein weiterer Insasse entkommen.

Bisher unbekannte Fluchthelfer hatten einen Scherenwagenheber in das Gebäudeinnere gebracht, heißt es von der Polizei. Mit diesem Werkzeug gelang den vier Männern am Sonntag der Ausbruch über ein ebenerdig gelegenes Fenster. Einer der vier konnte gleich, nachdem er sich durch das aufgezwängte Fenster gedrückt hatte, festgenommen werden. Ein weiterer wurde am Sonntagnachmittag in der Donaustadt festgenommen. Von den zwei weiteren Ausbrechern fehlt derzeit jede Spur.

Am Montag konnte ein 27-jähriger Insasse entkommen, weil er einer Gruppe Beratern im Gebäude unbemerkt nach draußen folgte. Die Ermittlungen sind im Gange.