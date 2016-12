Mann in Lokal erstochen: Verdächtiger stellte sich

Nach einer tödlichen Messerattacke vergangene Woche in Wien-Favoriten hat sich nun der mutmaßliche Täter gestellt. Der 33-Jährige kam am Dienstagabend in Begleitung seines Anwalts in eine Polizeiinspektion.

Gegen 18.30 Uhr stellte sich der Mann am Dienstag in der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse in Favoriten. „Der Fahndungsdruck wurde ihm zu groß“, berichtete Polizeisprecher Roman Hahslinger am Mittwochvormittag. Der Kosovare wurde festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar, der Beschuldigte muss erst einvernommen werden. „Er hat noch keine Aussage getätigt“, sagte Hahslinger.

Fahndung mit internationalem Haftbefehl

Dem Mann wird zur Last gelegt, in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in der Quellenstraße einen 34-jährigen Polen durch mehrere Messerstiche getötet zu haben. Der Mann erlitt mindestens fünf Stiche im Oberkörper, einer davon traf sein Herz. Einen 37-jährigen Bekannten des Opfers soll der Verdächtige schwer verletzt haben, er erlitt mehrere Stiche in den Rücken - mehr dazu in Tödliche Messerstiche: Täter identifiziert.

Vor der Attacke soll es zu einem Streit gekommen sein, der mutmaßliche Täter flüchtete. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er jedoch identifiziert werden. Mittels internationalem Haftbefehl wurde dann nach dem Mann gefahndet, weil vermutet wurde, dass er sich ins Ausland abgesetzt hatte - mehr dazu in Mann erstochen: Weiter Fahndung nach Täter.