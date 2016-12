Riesiges Waffenarsenal in Wohnung entdeckt

Ein riesiges Arsenal an verschiedenen Waffen ist in einer Wohnung in Meidling gefunden worden. Gegen den 68-jährigen Mieter ist ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen worden.

Neben einer vollautomatischen Maschinenpistole, einer Pistole und einem Revolver hortete der Mann noch 580 Stück Munition, mehr als 50 verschiedene Messer, zehn Gaspistolen und mehrere Softguns. Die Polizei war durch einen Hinweis auf die verbotenen Waffen aufmerksam und kontrollierten die Wohnung in der Meidlinger Hauptstraße.

Gegen den 68-jährigen Wohnungsmieter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgeprochen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, leidenschaftlicher Waffensammler zu sein.