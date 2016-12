Erneut Störung auf der Linie U4

Die U4 hat am Mittwoch wieder einmal für Probleme im Frühverkehr gesorgt. Eine Stellwerkstörung legte die U-Bahnlinie zwischen den Stationen Landstraße und Margaretengürtel in beide Richtungen lahm.

Der Verkehr war für eine halbe Stunde eingestellt, inzwischen ist der Betrieb wieder aufgenommen worden. „Es dauert ein wenig, bis die normalen Intervalle wieder hergestellt sind“, sagte ein Sprecher der Wiener Linien auf Anfrage. Die Störung sorgte für viel Unmut bei den Fahrgästen, die diesen teilweise auch in den Sozialen Netzwerken kundtaten.

Immer wieder Probleme auf der Linie U4

Immer wieder sorgt die U4 für Probleme im Frühverkehr - erst Anfang Dezember kam es zu einer Unterbrechung, weil zwei U-Bahnzüge in Hietzing aufeinander gefahren waren. Wie sich im Nachhinein herausstellte, waren damals Regen sowie Blätter auf den Gleisen schuld an der Kollision - mehr dazu in Wetter schuld an U-Bahn-Kollision.

Schon im Oktober hatte es Probleme auf der Linie gegeben. Eine Weichenstörung hatte damals zu erheblichen Problemen bei der Station Unter St. Veit geführt. Die Wiener Linien mussten bis Hütteldorf einen Pendelzug einsetzen, der nur auf einem Gleis hin und her fuhr. Die Störung dauerte rund zwei Stunden - mehr dazu in U4-Weichenstörung sorgt für massive Probleme.

Sanierung versprach weniger Störungen

Eigentlich hatten die Wiener Linien nach Abschluss des ersten Teils der Sanierung der U4-Strecke versprochen, dass es zu deutlich weniger Störungen kommen werde oder diese zumindest die Fahrgäste weniger beeinträchtigen würden - mehr dazu in U4: Weniger Störungen durch neue Weichen.

