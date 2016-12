Damit das Warten aufs Christkind kürzer wird

Das Warten auf das Christkind kann ganz schön anstrengend sein. Doch es bietet sich in Wien eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Wartezeit am 24. Dezember zu verkürzen, wie eine freilich unvollständige Aufzählung zeigt.

Von speziellen Führungen in Museen über Tierfütterungen im Zoo bis hin zu weihnachtlichen Theatervorstellungen spannt sich der Bogen an Veranstaltungen, die sich am 24. Dezember speziell an Kinder richten.

So erzählt etwa das Schlossgespenst Poldi im Schönbrunner Kindermuseum in Handpuppenführungen von 10.00 bis 15.30 Uhr Geschichten, etwa warum am Heiligen Abend in Sisis Wohnzimmer ein Wald stand und welche seltsamen Dinge sich zu Weihnachten im Jahr 1814 zugetragen haben. Außerdem wird zwischen 10.30 und 16.00 Uhr die Führung „Wintergeschichten aus Schönbrunn“ angeboten. Von 10.00 bis 17.00 Uhr können in Poldis Bastelwerkstatt Engelsdosen, winterliche Pinguine und Tontopfnikolos gestaltet werden.

APA/Herbert Neubauer

„Auf den Spuren der schönen Sisi“

In den Kaiserappartements in der Hofburg können junge Besucher „Auf den Spuren der schönen Sisi“ wandeln. Um 10.30 Uhr und um 14.00 Uhr gibt es Führungen durch die Wohnräume des Kaiserpaars, am Ende des Rundgangs dürfen die Kinder selbst in imperiales Gewand schlüpfen.

Im Tiergarten Schönbrunn wird Kindern zwischen 9.00 und 16.00 Uhr die Wartezeit auf das Christkind mit dem Basteln von Last-Minute-Geschenken in der Orangerie verkürzt.

Nicht nur der neue Atlantiktunnel im Haus des Meeres ist ein Anziehungspunkt für Kinder. Kleine Tierliebhaber können um 13.00 und 15.00 Uhr Kois und um 9.30 Uhr Äffchen füttern. Wer Lust hat, einem Hai auf den Zahn zu fühlen, ist um 10.30 und 14.00 Uhr bei „Natur begreifen“ richtig, wo Biologen Präparate wie etwa ein Haigebiss zum Anfassen herumreichen.

Effektschmiede

Hochspannung in Museen und Planetarium

Im Naturhistorischen Museum finden von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr Führungen zum Thema „Braunbär, Maus und Murmeltier - Was machen Tiere im Winter?“ statt. Dabei können die kleinen Besucher eine Braunbär-Maske basteln und die Tiere ihren jeweiligen Spuren im Schnee zuordnen.

Technikinteressierte sind im Technischen Museum gut aufgehoben: Das Museum hat am 24.12. von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet und bietet unter anderem Hochspannungsvorführungen und den Roboter Mr. Electric. Angehende Lokomotivführer können mit dem Weihnachtsexpress ihre Runden durch die Mittelhalle des Museums drehen. Im Uhrenmuseum des Wien Museums stehen von 10.00 bis 13.00 Uhr Führungen sowie ein Besuch bei der Ankeruhr auf dem Programm, außerdem können Zeitmesser zum Essen kreiert werden.

Im Planetarium gibt es Vorstellungen für Kinder verschiedener Altersklassen: In der Show „Elsa und der große Bär“ (10.00 bis 11.00 Uhr sowie 13.00 bis 14.00 Uhr) begleiten vier- bis sechsjährige Besucher das Mädchen Elsa bei einer Reise über den Sternenhimmel. Von 11.30 bis 12.30 Uhr können Kinder ab sechs Jahren in der Vorstellung „Sternflüstern“ Spannendes über den Urknall, Sternbilder und Schwarze Löcher lernen.

colourbox

Zeitvertreib im Theater, auf Märkten und der Donau

Auch weihnachtliche Theatervorstellungen werden am Heiligen Abend geboten: Im Marionettentheater im Schloss Schönbrunn lädt man um 11.00 Uhr zur Vorstellung von „Lena sucht das Christkind“. Die Märchenbühne „Der Apfelbaum“ in Neubau zeigt um 11.00 Uhr und um 14.00 Uhr „Die heilige Nacht“ nach einer Erzählung von Selma Lagerlöf.

Zudem haben zahlreiche Weihnachtsmärkte am 24. Dezember noch geöffnet. Beim „Weihnachtstraum“ am Rathausplatz beispielsweise können Kinder von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Volkshalle Wunschzettel ans Christkind verfassen und Lebkuchen verzieren.

Wer einen Ausflug machen möchte, kann eine zweistündige Schifffahrt auf der „MS Admiral Tegetthoff“ buchen, auf der die Gäste von Kasperl, Buffi und Tintifax unterhalten werden. Abfahrt ist um 11.00 Uhr bei der Reichsbrücke.

Links: