Betrunkener Autolenker krachte in Ampel

Ein betrunkener Autolenker ist in der Nacht auf Freitag in Alsergrund in eine Ampel gekracht. Er und seine drei Mitfahrer wurden dabei verletzt, drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.

Ein Alkomattest beim 20-jährigen Fahrer ergab 1,46 Promille. Die Polizei nahm ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Der 20-Jährige hatte im Kreuzungsbereich des Hernalser Gürtels mit der Kinderspitalgasse stark abgebremst, war ins Schleudern gekommen und mit dem Ampelständer kollidiert.

LPD-Wien

Drei Personen im Krankenhaus

Seine drei Mitfahrer, zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 22 Jahren, wurden ebenso wie der Lenker verletzt, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Die Mitfahrer erlitten Schädelprellungen, die junge Frau klagte über Schmerzen am Ellbogen. Der 20-Jährige zog sich eine Schnittwunde zu. Die Rettung brachte die drei Männer zur Versorgung ins Krankenhaus.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall Donnerstagfrüh in Favoriten wurden ein Fußgänger schwer verletzt. Der 56-Jährige überquerte gerade die Triester Straße, als er von einem Pkw erfasst wurde. Er wurde mit Frakturen, Prellungen und Abschürfungen ins Krankenhaus gebracht.