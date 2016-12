Mehr Lenker ohne Führerschein als alkoholisiert

Die so genannten „Punschplanquadrate“ der Wiener Polizei rund um Weihnachtsmärkte haben eine erstaunliche Bilanz gebracht. Es waren laut Polizei heuer mehr Lenker ohne Führerschein unterwegs als alkoholisiert.

Seit Mitte November liefen die so genannten „Punschplanquadrate“, also Fahrzeugkontrollen speziell rund um Christkindlmärkte. Insgesamt führten die Beamten 2.517 Alkovortests durch. „Die Tendenz geht hier in eine ganz klare Richtung, es fahren immer weniger Menschen alkoholisiert mit dem Auto“, bilanzierte Patrick Maierhofer gegenüber Radio Wien.

Rückgang bei Alkolenkern

Und das drückt sich auch in Zahlen aus: Bei 16 Lenkern wurde eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt. Der Trend hatte sich bereits abgezeichnet - mehr dazu in Starker Rückgang von Alkolenkern.

Dass immer weniger Menschen nach dem Punsch noch ins Auto steigen, führt Maierhofer unter anderem auf die hohen Strafen zurück, die Alkolenker erwarten. Außerdem wüssten die meisten Autofahrer, dass die Polizei im Advent besonders stark kontrolliere: „Daher ist bei den Autofahrerinnen und Autofahrern auch eher der Gedanke, dass man lieber mit dem Taxi fährt“, so Maierhofer. Apropos Taxi: Sechs Taxilenker waren ohne gültigen Taxiausweis unterwegs, drei davon versuchten ihr Glück mit einem gefälschten Ausweis.

19 Lenker ohne Führerschein unterwegs

Allerdings erwischte die Polizei 19 Lenker, die ohne Führerschein unterwegs waren: „Zum Teil waren die Fahrer mit gefälschten Dokumenten unterwegs, zum Teil handelte es sich um Personen, die ihren Führerschein bereits abgeben mussten oder gar keine haben“, so Maierhofer. Einen Anstieg gibt es dafür bei den Drogenlenkern: 45 Autofahrer wurden dem polizeilichen Amtsarzt wegen Verdacht auf Beeinträchtigung durch Suchtmittel zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Bei 26 Personen wurde auch tatsächlich ein Missbrauch festgestellt, fünf Lenker verweigerten die Blutabnahme.

Insgesamt wurden 28 Führerscheine vorläufig abgenommen, 172 Anzeigen nach dem Verkehrsrecht erstattet und 180 Strafzettel ausgestellt. Auch wenn die dezidierten „Punschplanquadrate“ damit vorbei sind, heißt das nicht, dass die Polizeit nicht mehr kontrolliert: „Gerade über die Feiertage wird es vermehrt Verkehrskontrollen geben, weil da viele Feierlichkeiten anstehen“, so Maierhofer.

