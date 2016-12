Einbruchsversuche: Vier 14-Jährige verhaftet

Vier 14-jährige Mädchen haben am Sonntag - ausgerüstet mit einem Schlitzschraubenzieher - versucht, gleich in mehrere Wohnungen in Hernals einzubrechen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, sie nahm die vier Mädchen fest.

Ein Zeuge, der das Quartett beobachtete, alarmierte um 16.15 Uhr die Polizei. Die Verdächtigen - allesamt 14 Jahre alt - konnten festgenommen werden, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Die Mädchen, alle italienische Staatsbürgerinnen, hatten an mehrere Wohnungstüren geklopft. Wo nicht auf ihr Pochen oder Läuten reagiert wurde, machten sie sich an den Türen zu schaffen. Von den Polizeibeamten wurde ein Schlitzschraubenzieher sichergestellt.

Jugendliche wollten Feuerwerkskörper stehlen

Ebenfalls erst 14 Jahre alt ist jener Jugendliche, den die Polizei am Sonntag mit gestohlenen Feuerwerkskörpern erwischte. Zusammen mit weiteren Jugendlichen dürfte er am Nachmittag einen Container auf einem Parkplatz in der Brigittenau aufgebrochen haben. Mit den dort gelagerten Raketen und Kracher suchten sie dann das Weite.

Bei der Fahndung nach den Tätern fiel der Polizei ein 14-jähriger Bursch auf, der einen Karton mit pyrotechnischen Artikeln bei sich hatte und diesen angesichts der Beamten fallen ließ. Der Verdächtige wurde angehalten und festgenommen, das Diebesgut sichergestellt. Die Suche nach den Komplizen des Burschen war Montagmittag noch im Gange.