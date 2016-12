Wenig Andrang auf Passerneuerung

Über eine Million Pässe verlieren in ganz Österreich im neuen Jahr ihre Gültigkeit. Das sind doppelt so viele wie sonst üblich. Noch sind die Wartezeiten bei Antrag eines neuen Reisepasses kurz, heißt es von den Bezirksämtern.

In der ersten Jahreshälfte 2017 laufen allein in Wien rund 90.000 Reisepässe ab, der Grund dafür ist die Einführung des Sicherheitspasses mit Chip im Jahr 2007. Um den erwarteten Ansturm auf einen neuen Pass im Frühjahr einzudämmen, hat die Stadt schon im September die betroffenen Personen angeschrieben - mehr dazu in 2017 längere Wartezeiten auf Pässe.

Termin online vereinbaren

Von dem Angebot den Pass noch in diesem Jahr zu erneuern haben bisher aber noch nicht sehr viele Personen Gebrauch gemacht, so Oliver Bierbaumer von den Bezirksämtern Wien. Für den Antrag des neuen Reisedokuments notwendig sind der alte Reisepass und ein vorschriftsmäßiges Passfoto.

In der Regel dauert die Ausstellung rund fünf Tage und wird per RSb-Brief zugestellt. Beantragt werden kann ein Pass in Wien in allen Magistratischen Bezirksämtern - unabhängig vom Wohnort. Dazu kann auch online ein Termin vereinbart werden, um lange Wartezeiten zu verhindern.

