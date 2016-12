Maß-Ski aus Wiener Hinterhof

Bei ein paar Wienern ist die Liebe zum Skifahren so groß, dass sie sich ihre eigenen Ski bauen und daraus einen Beruf gemacht haben. Ihre maßgeschneiderte Luxusmarke Ünique Skis fertigen sie händisch in einem Hinterhof im 15. Bezirk.

Weit weg von den Alpen, mitten in der Großstadt, haben Clemens Frankl und Dominique Haffner vor ein paar Jahren mit dem Skibau begonnen. Ihre ersten Ski waren zunächst einmal für den Eigenbedarf gedacht, weil sie mit den Ski, die es zu kaufen gibt, nicht zufrieden waren.

„Wir haben eine Flex genommen und einen Ski zersägt, das ist jetzt sechs Jahre her. Wir haben reingeschaut, und gefunden, dass es nicht wahnsinnig kompliziert ist. Dann hat die Entwicklung begonnen. Es hat sich herausgestellt, dass es doch kompliziert ist. Nach 18 Monaten war der erste Prototyp fertig, der zwar schon fahrbar war, nicht besonders schön war, nicht gut funktioniert hat, aber nicht zerfallen ist“, sagt Frankl gegenüber „Wien heute“.

„Es ist meine große Leidenschaft“

Angespornt durch ihren ersten Erfolg wurde weiter experimentiert, und vor drei Jahren wurden dann die ersten, selbst gebauten Ski verkauft. Das Know-how haben sich die Skibauer im Selbststudium erworben.

„Es gibt im Internet auch viele Rezepte, wie man Ski baut. Es gibt ein sehr großes Forum, in dem sich genau solche Garagenwerkstätten austauschen, wie man Ski baut“, sagt Haffner. Sein Kollege Oliver Weigl, eigentlich noch Jusstudent, ergänzt: „Es ist meine große Leidenschaft, und ich finde es schön, dass ich etwas mit Skifahren in Wien machen kann.“

Maßgefertigte Ski kosten rund 2.500 Euro

25 Stunden Handarbeit stecken in einem Paar Ski. Bei der Technik orientieren sie sich am bewährten Sandwich-Prinzip, auf das auch die großen Skihersteller setzen. Und so sind auch ihre Ski unter anderem aus Holz, Karbonfaser, Fiberglas und Polyethylen.

Freies Gewerbe Den Lehrberuf „Skibauer“ gibt es übrigens nicht mehr. Es ist jetzt ein freies Gewerbe und in der Wirtschaftskammer den Karosseriebauern und Wagnern zugeordnet.

Im Unterschied zur Massenproduktion setzen die Wiener Skibauer auf Individualität, ihre Ski werden in keine Form gepresst. Jedes Paar ist anders. „Wir bauen uns die Form beim Fräsen des Kerns. Wir sind da sehr frei, was die Dynamik beziehungsweise das Aussehen des Skis betrifft“, sagt Haffner.

Das alles hat seinen Preis. Ünique Skis kosten das Vielfache von handelsüblichen Modellen. Die maßgefertigten Ski kosten rund 2.500 Euro. Eine Fahrstilanalyse der Kunden ist im Preis inklusive. Knapp 50 Paar Maßski wurden heuer schon verkauft. Die jungen Skihersteller produzieren auch preisgünstigere Serienmodelle. Diese tragen Namen wie Ferdinand, Anton oder Wendelin. Dafür müssen Kunden 800 Euro aufwärts in die Hand nehmen.

