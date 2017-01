610 Cannabispflanzen in Wohnung entdeckt

Die Polizei hat in einer Wohnung in der Rittingergasse in Floridsdorf eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit 610 Pflanzen entdeckt. Als die Beamten die Räumlichkeiten betraten, war ein 41-jähriger Mann gerade dabei, die Pflanzen zu gießen.

Ein Wohnungsvermieter brachte die Polizei auf die Spur der Züchter, am Dienstag nahmen die Beamten den Mann fest, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Wien hatte aufgrund der Angaben des Vermieters eine Hausdurchsuchung angeordnet. Nach zwei weiteren Beschuldigten wird gefahndet.

LPD Wien

Einer der größten Funde der letzten Jahre

Bei der Hausdurchsuchung entdeckten die Beamten insgesamt 610 Cannabispflanzen, die im Keller, Erdgeschoss und unter dem Dach des Hauses offenbar professionell gezüchtet wurden. Die Cannabisanlage in Floridsorf zählt zu den größten Funden der letzten Jahre in Wien.

Ein serbischer Staatsbürger wurde festgenommen, berichtet Polizeisprecher Paul Eidenberger: „Der Festgenommene ist ein 41-jähriger Mann, er hat angegeben bei der Befragung, dass er selbst nicht in diesem Einfamilienhaus wohnt. Er hat aber angegeben, dass er sich um die Pflanzen kümmert.“ Die zwei mutmaßlichen Komplizen - ein Bulgare und ein Slowene - sind auf der Flucht.