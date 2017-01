Brand in Lager: Wohnhaus evakuiert

In Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Sonntagabend das Dachgeschoß eines Wirtschaftsgebäudes in Vollbrand gestanden. Weil dort auch Flüssiggasflaschen gelagert wurden, musste ein angrenzendes Wohnhaus evakuiert werden.

Warum das ausgebaute Dachgeschoß des gewerblich genutzten Gebäudes in der Beckmanngasse Feuer gefangen hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Um 18.30 Uhr stand das Gebäude jedenfalls schon in Vollbrand - Anrainer bemerkten das Feuer und verständigten die Feuerwehr, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer berichtete.

MA 68/Lichtbildstelle

Die Feuerwehr rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen und 27 Mann aus. Sie waren gleich mit zwei Löschleitungen im Einsatz: Einerseits wurde das Feuer mit Atemschutz direkt im Dachstuhl bekämpft, andererseits die Flammen von außen gelöscht.

Flüssiggasflaschen mussten gekühlt werden

Heikel machten den Einsatz Flüssiggasflaschen, die in dem brennenden Gebäude gelagert waren. „Sie sind von der Feuerwehr gekühlt und dann aus dem Gefahrenbereich gebracht worden“, so Schauer gegenüber wien.ORF.at. Aus Vorsichtsgründen wurden dennoch die Bewohner des angrenzenden Mehrparteienhauses evakuiert. Sie wurden vom Katastrophenzug der Berufsrettung betreut, verletzt wurde niemand.

MA 68/Lichtbildstelle

Nach Ende des zweistündigen Einsatzes durften die Anrainer zurück in ihre Wohnungen. „Das Wohngebäude selbst hat nichts abbekommen“, meinte Schauer. Für die Nachlöscharbeiten musste sowohl die Verschalung des Dachstuhls als auch die Wärmedämmung großflächig entfernt werden.