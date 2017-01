Aus für Niki-Städteflüge nun erst im Februar

Niki („flyniki“) fliegt nur mehr wenige Wochen lang europäische Städte abseits der klassischen Ferienziele an. 14 City-Shuttle-Verbindungen werden gestrichen. Neu ist allerdings: Die Flüge werden nun erst Mitte bzw. Ende Februar eingestellt.

Zunächst war noch geplant gewesen, die Verbindungen schon mit Ende Jänner einzustellen. „Es wurde entschieden, die Strecken großteils bis Ende Februar abzufliegen“, sagte Niki-Sprecherin Milene Platzer. Ein Teil wird erst mit 27. Februar gestrichen. Einige Flüge würden nach der Winterpause im März bzw. April erst gar nicht wieder aufgenommen - darunter Malta, Valencia und Alicante. Betroffen sind insgesamt 14 Verbindungen - mehr dazu in Niki stellt Städteflüge in Europa ein.

APA/Robert Jäger

Passagiere können umbuchen oder stornieren

Am Montag ergeht jedenfalls ein Info-Letter an Passagiere und Veranstalter. Passagiere, die Städteflugtickets gebucht haben, werden umgebucht, wenn das nicht möglich ist oder zeitlich nicht passt, wird storniert und es gibt das Geld zurück, bekräftigte die Airline. Am Donnerstag wird der neue Sommerflugplan (Beginn April) veröffentlicht.

Fix ist schon jetzt: Der Stockholm-Kurs wird an Werktagen Ende Februar eingestellt, der letzte Samstag-Flug nach Stockholm wird am 25. März abgewickelt. Barcelona und Nizza werden ebenfalls nur mehr bis 26. Februar angeflogen, Paris und Hannover nur noch bis 19. Februar. Nach Hamburg geht es mit Niki nur mehr bis 5. Februar, nach Madrid und Zürich bis 12. Februar. Rom wird bis Ende Februar, und Mailand bis 4. März angeflogen. Die Einstellung des Abu-Dhabi-Kurses ist schon länger bekannt - mehr dazu in Niki stellt Flüge nach Scharm al-Scheich ein.

Air Berlin übernimmt Strecken nach Deutschland

Die Strecken von Wien, Salzburg und Graz zu den Air-Berlin-Drehkreuzen Düsseldorf und Berlin künftig von Air Berlin selbst bedient. Änderungen gibt es für Niki, die mit TUIfly zu einem neuen Ferienflieger vereint wird, auch bei den „Sonnenzielen“ im Süden. Einige Ziele werden auch hier nicht mehr dabei sein, andere Kurse werden in der neuen Formation verstärkt.

Die vor der Teilung stehende Air Berlin fliegt nach vier Jahrzehnten den Flughafen Palma/Mallorca ab Ende März nicht mehr an. Das übernimmt die neue Airline von Niki/TUIfly.

