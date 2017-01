Autoshow 2017 mit Blick auf die Zukunft

Von heute an bis Sonntag findet in der Messe Wien die Vienna Autoshow 2017 statt. 400 Neuwagen sind ausgestellt, darunter 33 Österreich-Premieren. Der ausgegebene Trend: Die Zukunft der Autos ist elektrisch und selbstfahrend.

„Die Zukunft unserer Autos ist elektrisch und selbstfahrend. Die Technik wird uns Menschen im Auto immer mehr Aufgaben abnehmen, der Straßenverkehr wird dann komfortabler und sicherer“, so Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Ziel sei es, Österreich bis 2020 elektrofit zu machen.

Dass da noch viel zu tun ist, zeigen aber die Zulassungszahlen für Wien aus dem Jahr 2016: Rund 72.000 erhielten eine Zulassung, um rund 3,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Doch nur 519 davon waren E-Autos - mehr dazu in Ausbau von E-Tankstellen-Netz startet. Österreichweit waren es laut Statistik Austria 3.826 E-Autos, was einen Zuwachs im Vergleich zum Jahr davor um 128 Prozent bedeutet.

zurück von weiter

Schöne neue, vernetzte Autowelt

Bei der Vienna Autoshow 2017 sind 400 Neuwagen von 40 Automarken zu sehen. Darunter befinden sich heuer zwei Welt-, zwei Europa- und 33 Österreich-Premieren. Der neueste Golf, das meistverkaufte Auto in Österreich, kann genauso betrachtet werden wie kleine Stadtflitzer, zum Beispiel der Fiat Cinquecento. Ob Alltagsautos wie diese oder deutlich teurere Sportautos wie etwa der Alfa Romeo 4C: Alle setzen inzwischen auf Elektronik.

Vieles ist vernetzt und manches sogar ans Internet angebunden. Walter Praszl ist Experte für die zunehmende Vernetzung und sieht einige Konsumenten-Fallen: „Heutzutage werden sehr viele Sachen mitprotokolliert in den Fahrzeugen: Durchschnittsgeschwindigkeit, Schaltzeitpunkte, wie viele Leute sitzen in einem Auto, Beschleunigungssensoren, die aufzeichnen, wie spät man bremst, wie rasch man durch eine Kurve fährt. Und es kann dann sein, dass Hersteller Garantiefälle ablehnen, weil sie sagen, das Auto wird außerhalb der Norm benutzt - wenn man zum Beispiel jedesmal hochtourig fährt und extrem spät schaltet.“

Schöne neue Welt also, aber doch mit ein paar Tücken. Aber, die Konsumenten wollen die Vernetzung offenbar: Denn die Menschen würde heute interessieren, wie sie ihr Smartphone einbinden können, wie das Infotainment funktioniert, ob ein Auto schon selbständig bremsen kann oder automatisch einparken, so der Motorjournalist Philipp Hayder. All das zeichne das Auto 2017 aus.

Mehr Autos in Wien Laut der aktuellen Zulassungs-Statistik sind vergangenes Jahr um 3,2 Prozent mehr Autos in der Stadt zugelassen worden als im Jahr davor.

Autoshow, Ferien und Genüsse

Neben der Autoshow sind im „Bike-Village“ Motorräder ausgestellt. Zeitgleich laufen am Messe-Areal auch die Ferien-Messe und die Genusswelt.

Link: