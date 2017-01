Zahl der schulpflichtigen Kinder gestiegen

Heute beginnt in Wien die Einschreibung für die Volksschulen. Rund 18.000 Wiener Kinder sind ab dem Herbst erstmals schulpflichtig - um rund tausend mehr als im Vorjahr. Sie werden nun auf ihre Schulreife überprüft.

Im Zuge eines spielerischen Stationenbetriebs werde die Schulreife der fünf- bis sechsjährigen Mädchen und Buben getestet, heißt es beim Wiener Stadtschulrat. Dabei geht es nicht nur um ausreichende Deutschkenntnisse - auch motorische Fähigkeiten, Sozialverhalten und Konzentration sind ausschlaggebend.

Auch das „Kindergarten-Portfolio“ der Kinder wird besprochen, um ein umfassenderes Bild zu bekommen. Die Eltern werden gebeten, es mitzubringen. Das Ergebnis des Schulreifetests erfahren die Eltern sofort. Kinder, die nicht für schulreif eingestuft werden, kommen ab Herbst in Vorschulklassen oder werden extra gefördert. Das ist derzeit bei etwa zwölf Prozent der Fall.

Alle Infos zum Thema Schuleinschreibung gibt es in der Schulinfo im Stadtschulrat für Wien, Wipplingerstraße 28, 1010 Wien. Telefon: 525 25/7700

Zahl der Flüchtlingskinder unklar

Die Anmeldung für die ersten Klassen ist in allen 261 Volksschulen noch bis zum 27. Jänner möglich, jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr, am Dienstag zusätzlich von 14.00 bis 17.00 Uhr. Auch in den Gymnasien müssen jetzt die Termine für die Schuleinschreibung vereinbart werden.

Wie hoch der Anteil der Flüchtlingskinder unter den Taferlklasslern ab Herbst sein wird, kann derzeit laut Stadtschulrat nicht geschätzt werden. Sie werden je nach Wohnortnähe auf die Volkschulen verteilt. In keiner Schule werde es eine „Zusammenballung“ geben, hieß es.

Link: