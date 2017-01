Häupl: Entscheidungen bis Freitagabend

Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat bei den Personalrochaden eine Entscheidung bis Freitagabend angekündigt. Über den Rückzug von Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) zeigte er sich überrascht.

Er habe von Prölls Rückzug erst am Vormittag erfahren, sagte Häupl bei einem Medientermin am Dienstagvormittag. Er habe seit 1988 sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet, noch sei daher „noch nicht wirklich durchgesickert“, dass dieser Partner in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

APA/Roland Schlager

Das Rennen um den längstdienenden Landeshauptmann in Österreich ist damit wieder offen. Will er es nun gewinnen, wurde Häupl gefragt. Mit dieser Fragen habe er gerechnet, schmunzelte Häupl, meinte aber: „Die ganze Diskussion über die Länge meiner Amtszeit halte ich für ziemlich obsolet.“

„Wiener SPÖ ist eine große Familie“

Zu den angekündigten Personalveränderungen in Wien ließ sich Häupl weiter nicht in die Karten schauen. Er habe bereits unzählige Gespräche geführt und werde noch viele führen. Eine Entscheidung gebe es Freitagabend.

Auf die Frage, ob auch aus der Bundespolitik jemand ins sein Team kommen wird, etwa SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, sagte er: „Die Wiener SPÖ ist eine große Familie, egal ob die Familienmitglieder zur Zeit im Bund, in der Landespolitik oder in der Gewerkschaft sind.“ Alles sei möglich. Auch Peter Hacker als neuen Gesundheitsstadtrat schloss er nicht aus.

Häupl legte Deutsch Rücktritt nahe

Der einstige SPÖ-Landesparteisekretär Christian Deutsch empfahl Bürgermeiste Häupl am Dienstag, so bald wie möglich zurückzutreten und seine Nachfolge zu klären - mehr dazu in Deutsch legt Häupl baldigen Rücktritt nahe. Dazu habe er nicht mehr viel zu sagen, konterte Häupl, außer: „Vielleicht kann er seinem Ratschlag, den er mir gegeben hat, selbst nachkommen.“