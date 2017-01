Zahl der Grippefälle in Wien weiter hoch

Die Grippewelle in Österreich bleibt auf sehr hohem Niveau. Die Zahl der Neuerkrankungen ging in der Vorwoche nur leicht zurück - auf 19.200 Fälle. Dieser Wert liegt noch immer deutlich über den Spitzenwerten der Vorjahre.

In der ersten Woche des Jahres waren noch 19.700 Menschen in der Wien neu an der Grippe erkrankt, was einen deutlichen Anstieg über die Weihnachtszeit bedeutet hatt - mehr dazu in Grippewelle: Fast 20.000 neue Fälle.

Weiterhin deutlich mehr Fälle als in Vorjahren

Die aktuellen Zahlen liegen damit immer noch deutlich über den Spitzenwerten der Grippewellen in den vergangenen drei Jahren. Seit dem Winter 2013/14 wurden bis heuer nicht mehr als 16.000 Neuerkrankungen in einer Kalenderwoche gemeldet. Außerdem erreichten die Influenzawellen in Wien zuletzt erst Anfang/Mitte Februar ihre Höhepunkte.

Grippewelle sorgte für Zunahme bei Gangbetten

Die Grippewelle sorgte in den vergangenen Wochen auch für Engpässe in den Wiener Gemeindespitälern. Zahlreiche Patienten mussten in Gangbetten untergebracht werden. Das Bettenbelagsmanagement im Wiener Krankenanstaltenverbund habe versagt, kritisierte etwa Günter Wukovits, oberster Personalvertreter im Wilhelminenspital. Er will die privaten Spitäler einspannen, um die Situation zu entschärfen - mehr dazu in Private Spitäler sollen Gangbett-Krise lösen.

Die Gemeindespitäler erklärten vergangene Woche, die Patienten intern umverteilen zu wollen: „Dass auch die Notaufnahmen das Belagsrecht haben, auf andere Stationen, chirurgische Abteilung zum Beispiel, die Patienten hinzulegen, auch wenn sie nicht chirurgisch als Diagnose sind“, erklärte Günter Dorfmeister, Direktor im Wilhelminenspital. Ganz ausschließen könne man Gangbetten zu Spitzenzeiten aber auch so nicht.

