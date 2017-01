Lebensräume rund um Wien bedroht

Erstmals haben Wissenschafter aus 35 Ländern eine rote Liste gefährdeter Lebensräume in Europa erstellt. Mehr als ein Drittel ist demnach gefährdet. Auch Lebensräume rund um Wien sind davon betroffen.

Der Wienerwald im Westen, die Auwälder im Osten: Wien ist eingerahmt von Gebieten mit einer großen Vielfalt an verschiedenen Lebensräumen. „Donauauen sind ausgezeichnet durch Auwald-Lebensräume und Schotterbänke, die sehr selten geworden sind an vielen Flüßen durch Regulierungen. Der Wienerwald hat einen besonders hohen Antiel an artenreichen Blumenwiesen und verschiedenen Waldlebensräumen“, sagte der Ökologe Franz Essl von der Universität Wien gegenüber Radio Wien.

Donau bräuchte mehr Platz

Allesamt Lebensräume, die europaweit stark gefährdet sind. Intensive Nutzung etwa durch Landwirtschaft gefährden den Erhalt solcher Lebensräume. „Im Biosphärenpark Wienerwald ist besonders für die Magerwiesen essenziell, dass die extensive landwirtschaftliche Nutzung beibehalten wird.“

Betroffen ist auch der Nationalpark Donauauen. „Dort ist es notwendig, der Donau mehr Platz zu geben, Uferrückbauten zu machen, die Entstehung von Schotterbänken zu ermöglichen und Altarme anzubinden“, so Essl. Nur so könnte der besonderen Verantwortung nachgekommen werden, Wien als Hauptstadt der Lebensraum-Vielfalt in Österreich zu erhalten.

