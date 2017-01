„Multika“-Kindergärten pleite

Über die privaten „Multika“-Kindergärten ist nun doch ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Betreiberin informierte am Mittwoch die Eltern. Alle Standorte sollen durch einen Masseverwalter weitergeführt werden.

Der Verein begehre ein Sanierungsverfahren, so „Multika“-Vereinsobfrau Alissa Baumgartner-Capatu in dem Schreiben. Man wolle alles dafür tun, dass alle Kindergarten-Standorte erhalten bleiben und sei auch optimistisch, dass das gelingen werde. Anfang der Woche hatte Baumgartner-Capatu Gerüchte um eine Pleite noch dementiert - mehr dazu in Kein Konkurs von „Multika“-Kindergärten.

Der Verein betreibt mehrsprachige Privatkindergärten mit deutschem, englischem, russischem oder ungarischem Angebot. Die meisten Standorte - vier von sieben - befinden sich in Hernals. Die MA 10 hatte bereits einen Notfallplan für den Fall einer Insolvenz angekündigt, um den mehr als 240 betroffenen Kindern Ersatzplätze zu vermitteln.

Höhe der Schulden unbekannt

Auch mehrere Gläubigerverbände informierten am Donnerstag über das Insolvenzverfahren. „Derzeit wurde kein Antrag auf Sanierung eingebracht. Ob ein solcher geplant ist, kann im Moment noch nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt“, heißt es etwa in einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV). Offen ist auch, wie viele Gläubiger betroffen sind bzw. wie hoch die Schulden des Vereins sind.

Laut MA 10 zu niedrige Gehälter gezahlt

Die Stadt prüft die „Multika“-Kindergärten derzeit. Laut der zuständigen MA 10 wurden phasenweise nämlich zu niedrige Gehälter gezahlt. Außerdem war teilweise zu wenig Personal vor Ort. Hinweise auf eine zweckwidrige Verwendung von Fördergeldern - der Verein bekam zuletzt 1,3 Mio. Euro an jährlicher Unterstützung - gebe es allerdings nicht, versicherte die stellvertretende MA-10-Leiterin Eva Reznicek unmittelbar nach Bekanntwerden der Probleme vor einer Woche - mehr dazu in MA 10: Kein Missbrauch bei „Multika“.

Die Behörde hatte den Verein aufgefordert, zu den Ungereimtheiten Stellung zu nehmen bzw. einen Plan vorzulegen, wie die Sache wieder in Ordnung gebracht werden kann. Zeit gegeben hatte man dem privaten Träger bis 23. Jänner. Der Träger ist jedenfalls nicht das erste Mal in finanziellen Turbulenzen. Bereits vor einigen Jahren wurde Insolvenz angemeldet. Damals wurde ein Sanierungsverfahren eingeleitet, das im Vorjahr abgeschlossen werden konnte.

