SPÖ-Parteivorstand setzt Tagung fort

Der erweitertete Parteivorstand der Wiener SPÖ setzt heute seine Klausur fort. In einem Tagungszentrum in Landstraße soll vor allem inhaltlich diskutiert werden. Personalentscheidungen sind offiziell kein Thema.

Festgelegt wird auch, wer in der angekündigten Anti-Streit-Arbeitsgruppe sitzen wird. Deren Einrichtung wurde am Freitag verkündet. Sie soll die Harmonie in der diesbezüglich zuletzt ziemlich gebeutelten Wiener SPÖ wiederherstellen - und voraussichtlich aus sieben Personen bestehen. Wer auf die Liste der roten Mediatoren kommt, ist noch offen. Sie sollen jedenfalls „tabulos“ über die Situation diskutieren dürfen, wurde versichert.

Unklar ist vorerst auch noch, ob die Ergebnisse des zweiten Tages wieder im Rahmen eines Pressetermins verkündet werden. Falls dem so ist, wird dieser wohl wieder am späteren Nachmittag stattfinden, wie zu hören ist.

Personal offiziell kein Thema

Personalentscheidungen wie am Freitag sind zumindest nicht geplant. Das von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Häupl präsentierte Personalpaket in Sachen Stadtregierung sieht folgendermaßen aus: Sandra Frauenberger, bisher für Integration und Bildung zuständig, folgt Sonja Wehsely als Gesundheitsstadträtin - wobei sie die Frauenagenden mitnimmt - mehr dazu in Frauenberger: Vertreterin des linken SPÖ-Flügels.

Ihr Nachfolger wird der bisherige Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky, dessen Job wiederum der Lehrergewerkschafter Heinrich Himmer übernehmen soll - mehr dazu in Himmer wird neuer Stadtschulratspräsident und Czernohorszky: Zukunftshoffnung steigt nun auf.

Pläne werden am Montag präsentiert

Offiziell besiegelt werden die Rochaden am Montag vom größten Gremium der roten Landespartei, dem Wiener Ausschuss. Erst im Anschluss daran sollen die neuen Verantwortlichen sich und ihre Pläne dann öffentlich präsentieren - mehr dazu in Häupl: Weitere Rochaden nicht ausgeschlossen.

Die Parteirochaden in der Wiener SPÖ sorgten bereits für Kritik - und das nicht nur aus den Reihen der Opposition. Auch der frühere Wiener SP-Landesparteisekretär Christian Deutsch zeigt sich enttäuscht - mehr dazu in SP-Deutsch: „Nicht einmal ein Reförmchen“.