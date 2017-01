Startenor Kaufmann eröffnet Opernball

Der deutsche Startenor und Publikumsliebling Jonas Kaufmann wird als Stargast bei der Eröffnung des Wiener Opernballs auftreten. Auch die Wiener Philharmoniker sind dabei - unter der Leitung von Dirigent Semyon Bychkov.

Nach einer längeren Stimmbandkrise feierte Kaufmann im Jänner sein gefeiertes Comeback an der Opera national de Paris. In Wien war er in den vergangenen Jahren u. a. als Cavaradossi in „Tosca“ und als Parsifal in der gleichnamigen Oper an der Staatsoper zu sehen. Es ist der erste Opernball unter der Leitung von Maria Großbauer - mehr dazu in Startschuss für neue Opernball-Direktorin.

APA/Barbara Gindl

Philharmoniker unter Leitung von Bychkov

Die Wiener Philharmoniker werden ebenfalls bei der Eröffnung des Opernballs auftreten - und zwar unter der Leitung des international geschätzten Dirigenten Semyon Bychkov. Neben zahlreichen Konzerten eröffnete er in Wien auch den heurigen Philharmonikerball und dirigierte das vergangene Sommernachtskonzert in Schönbrunn - mehr dazu in Philharmonikerball mit Netrebko und Domingo.

Sendungshinweis Alle Details zum Opernball in „Wien heute“, Montag, 19.00 Uhr, ORF2

Alle Details zur Eröffnung und Ausstattung werden am Montag bei einem Presstermin vorgestellt. Teile sind allerdings schon bekannt, so wird beispielsweise Karl Lagerfeld für die Tiaren der Debütantinnen verantwortlich zeichnen - mehr dazu in Lagerfeld krönt Opernball-Debütantinnen.

Links: