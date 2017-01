Geburtenstärkstes Jahr seit Zweitem Weltkrieg

Laut den Statistikern der Stadt war 2016 das geburtenstärkste Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg. Am 1. Jänner 2017 haben demnach fast 1,87 Millionen Menschen in Wien gelebt - knapp 27.730 mehr als am Anfang des Vorjahres.

„Wir haben in Wien einen Geburtenrekord schlicht und einfach deswegen, weil es mehr potenzielle Mütter in der Stadt gibt“, sagt Klemens Himpele von der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik). „Wien ist in den vergangenen 15 Jahren um über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Das heißt, es sind mehr Frauen im gebärfähigen Alter nach Wien gekommen. Die Fertilitätsrate ist stabil. Jede Frau in Wien bekommt 1,4 Kinder.“

Mehr Bevölkerung in Liesing und Simmering

Dass es im vergangenen Jahr besonders viele Kinder gegeben hat, hilft wohl auch mit, dass Wien höchstwahrscheinlich Bukarest als sechstgrößte Stadt in der EU abgelöst hat. Wahrscheinlich deshalb, weil die Bevölkerungszahlen von Bukarest noch nicht vorliegen. Bezirkstechnisch löst sich das Wien-Wachstum so auf: Dort wo es tendenziell jüngere Wienerinnen und Wiener gibt, gibt es auch mehr Geburten. Dort wo gebaut wird, wächst der Bezirk durch den Zuzug.

„Liesing und Simmering dürften die 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten haben im vergangenen Jahr. Und Favoriten wird wahrscheinlich im Jahr 2017 die 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner überschreiten“, so Himpele.

Wien hat bald zwei Millionen Einwohner

Etwas mehr als 1,88 Millionen Menschen haben mit Anfang des Jahres ihren Hauptwohnsitz in Wien gehabt. Die Marke von 1,9 Millionen oder gar zwei Millionen ist also noch länger nicht erreicht. Aber auch dafür gibt es eine Prognose: nämlich am Ende der 2020er Jahre.

Spätestens Mitte des Jahres soll es dann die tatsächlichen Daten zu den Geburten 2016 in Wien geben. Bis dahin sind die Werte mit denen der Statistik Austria abgeglichen und bereinigt.

