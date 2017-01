Hohes Sicherheitsaufgebot bei Angelobung

Das Sicherheitsaufgebot bei der Angelobung des neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen morgen ist hoch. Aber auch für Unterhaltung ist gesorgt - mit Gulasch und einer Einladung, den Präsidenten zu begleiten.

„Die aktuelle Festnahme eines Terrorverdächtigen hat auf die Planung keine unmittelbare Auswirkung. Die Gefährdungslage ist seit Monaten erhöht und wurde bereits bei der Planung berücksichtigt“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer im Radio Wien-Interview - mehr dazu in Innenminister: Anschlag in Wien verhindert. Im Einsatz sind sowohl der Verfassungsschutz als auch uniformierte und zivile Beamten.

APA/Schlager

Parlamentsrampe und Burgtor gesperrt

Der Ablauf der Angelobung sowie die weiteren Termine am Donnerstag sind bereits fixiert und straff geplant, ebenso die Sicherheitsmaßnahmen. Medienvertreter etwa mussten sich bereits für alle Tagesordnungspunkte im Parlament und später in der Hofburg akkreditieren. Die Gebäude werden einerseits von außen überwacht, und vor der Angelobung von Spürhunden durchsucht, andererseits wird es Kontrollen der Teilnehmer wie etwa am Flughafen geben, erklärte ein Polizeisprecher am Montag.

Da Van der Bellen das Hohe Haus über die Rampe betreten wird, wird diese am Donnerstag gesperrt. Überhaupt wird es Absperrungen geben, etwa das Burgtor für die Veranstaltung später am Heldenplatz. Auch beim Gang zur Präsidentschaftskanzlei wird der neue Bundespräsident begleitet. Die weiteren Maßnahmen des Verfassungsschutzes im inneren und äußeren wurden allerdings ebenso wenig wie die Mannstärke der uniformierten und zivilen Polizeikräfte kommuniziert.

ORF

Tiroler Schützen und Gulasch für Präsidenten

Die Bevölkerung bekommt die Gelegenheit, ihn auf seinem ersten Weg als Bundespräsident vom Parlament in seinen Amtssitz in der Hofburg zu begleiten. Treffpunkt ist im Volksgarten beim Theseustempel ab 11.00 Uhr. Tiroler Schützen aus dem Kaunertal werden eine Ehrensalve abfeuern. Der „landesüblichen Empfang“ für den Tiroler Van der Bellen wird unmittelbar nach dem militärischen Festakt und der Großen Flaggenparade über die Bühne gehen. Die Parade um 12.15 Uhr am Wiener Heldenplatz beim Äußeren Burgtor statt.

Sowohl die Kapelle aus dem tirolerischen Kaunertal, der Heimat des Präsidenten, als auch aus dem oberösterreichischen Peuerbach, der Heimat von Ehefrau Doris Schmidauer, werden anlässlich der Angelobung aufspielen. Danach gibt es um ca. 13.15 Uhr für die Bevölkerung die Möglichkeit einer Begegnung mit dem Staatsoberhaupt. Das Bundesheer wird direkt beim Äußeren Burgtor die Festgäste und Bürger aus der Gulaschkanone verköstigen. Die Gardemusik Wien sowie die Musikkapellen aus Kaunertal und Peuerbach werden dabei musikalisch unterhalten.

ORF zeigt Angelobung live

Der ORF wird die einstündige Angelobung im historischen Sitzungssaal des Parlaments am Donnerstag um 10.00 Uhr live übertragen, auch in der ORF-TVthek soll ein Live-Stream zur Verfügung stehen. Das Programm in ORF 2 beginnt ab 9.05 Uhr mit einer „ZiB spezial“.

Links: