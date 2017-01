Opposition gegen Frauenberger

Heute sollen Jürgen Czernohorszky und Sandra Frauenberger (beide SPÖ) im Gemeinderat in ihre neuen Funktionen gewählt werden. Die Opposition kündigte an, zumindest Frauenberger die Zustimmung zu verweigern.

Der jetzige Stadtschulratspräsident Czernohorszky wird Bildungsstadtrat. Frauenberger übernimmt Gesundheit und Soziales der scheidenden Ressortchefin Sonja Wehsely. Damit die Rochade offiziell vollzogen werden kann, braucht es mehrere formale Schritte. Zum Beginn des Wahlreigens steht einmal die Abstimmung darüber, ob Czernohorszky prinzipiell als Mitglied der Stadtregierung ernannt werden soll. Das Votum findet geheim statt - mehr dazu in Czernohorszky: Zukunftshoffnung steigt nun auf

Danach geht es um die Zusammensetzung der beiden betroffenen Geschäftsgruppen. Denn hier ändern sich Kleinigkeiten. Schließlich werden die Magistratsabteilungen 10 und 11 wieder gemeinsam im Bildungsressort untergebracht. Und Frauenberger nimmt die Frauenagenden mit in ihr neues Ressort. Um diese marginalen Umgruppierungen durchzuführen, braucht es ebenfalls eine Abstimmung - diesmal allerdings offen - mehr dazu in Frauenberger: Vertreterin des linken SPÖ-Flügels.

APA/Herbert Pfarrhofer

Geheime Wahl als Unsicherheitsfaktor

Geheim wird es erst im Anschluss wieder - nämlich dann, wenn Frauenberger und Czernohorszky für ihr konkretes Ressort gewählt werden. Dafür brauchen sie die einfache Stimmenmehrheit der Abgeordneten. Das sollte kein Problem sein, da die Regierungsparteien SPÖ und Grüne gemeinsam über 54 von 100 Mandaten verfügen.

Haarig könnte es nur für den Fall werden, wenn etwa ein paar Rote nach wie vor unzufrieden mit der parteiinternen Situation sind und ihre Zustimmung unter dem Schutz der geheimen Wahl verweigern. Das wird aber wohl nicht passieren, wurde aus Kreisen der sogenannten SPÖ-„Rebellen“ versichert - mehr dazu in Besetzung der SPÖ-„Anti-Streit-Gruppe“ fix.

„Vertrauensvorschuss“ für Czernohorszky

Wobei die Berechnung der Mehrheit sowieso nicht automatisch von 100 Mandataren ausgeht. Tatsächlich relevant sind die in der Sitzung anwesenden Abgeordneten. Diejenigen, die etwa wegen Krankheit ausfallen, werden nicht zum Quorum gezählt.

Die Oppositionsparteien haben ebenfalls bereits ihr Abstimmungsverhalten verraten. So werden ÖVP und NEOS Neo-Bildungsstadtrat Czernohorszky einen „Vertrauensvorschuss“ gewähren und ihn unterstützen. Für Frauenberger wird es von Schwarz und Pink hingegen keine Zustimmung geben. Die FPÖ wird beiden künftigen Ressortverantwortlichen die Zustimmung verweigern, hieß es am Mittwoch aus dem blauen Klub.

Die Bestellung von Heinrich Himmer als Czernohorszkys Nachfolger an der Spitze des Stadtschulrats besorgt übrigens nicht das Stadtparlament, sondern das sogenannte Kollegium des Stadtschulrats - und zwar voraussichtlich Mitte Februar - mehr dazu in Himmer wird neuer Stadtschulratspräsident.

Letzte Auftritte von Wehsely

Bevor die Rochade im Gemeinderat vonstatten gehen kann, müssen sich die Betroffenen allerdings noch etwas in Geduld üben. Denn das Prozedere startet erst am späteren Vormittag. Die Sitzung beginnt um 9.00 Uhr nämlich mit der Fragestunde - und zwar noch in „alter“ Besetzung. Insofern muss die scheidende Gesundheitsstadträtin Wehsely noch ein letztes Mal vor dem Plenum Auskunft geben. Die ÖVP will wissen, warum in den vergangenen Jahren immer wieder Gangbetten in den Gemeindespitälern zu finden waren - mehr dazu in Private Spitäler sollen Gangbett-Krise lösen.

Die Antwort wird allerdings nicht der allerletzte Auftritt Wehselys am Rednerpult sein. Sie wird nämlich nach Fragestunde und Aktueller Stunde, die sich gemäß dem von NEOS gewählten Titel „Neustart geht anders - Zeit für eine neue Generation, Herr Bürgermeister“ wohl ebenfalls mit den aktuellen Rochaden beschäftigen wird, ihre offiziellen Abschiedsworte sprechen. Nach dem Adieu Wehselys, die mit April zu Siemens nach Deutschland wechselt, beginnt dann das Wahlprozedere für Frauenberger und Czernohorszky - mehr dazu in Wehsely geht zu Siemens.

Mit neuem Personal geht es schließlich dann erst zur eigentlichen Tagesordnung. Gut 80 Geschäftsstücke finden sich am Programm. Zusätzlich hat die FPÖ einen Dringlichen Antrag zur geplanten Neubebauung des Heumarkt-Areals angekündigt. Darin wird Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) aufgefordert zu veranlassen, dass die Stadt die von der UNESCO vorgegebenen Kriterien umsetzt, um den Weltkulturerbe-Status nicht zu verlieren - mehr dazu in Heumarkt: UNESCO sieht „Präzedenzfall“.